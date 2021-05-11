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إعلام إسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة

وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة وسقوطها في "منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي إشكول".
رمز الخبر: ۵۱۵۲۸
تأريخ النشر: 09 May 2021

مع تطور الأحداث على الساحة الفلسطينية، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية "إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة وسقوطها في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي إشكول".

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فقد نشر الاحتلال بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء المستوطنات.

وفي وقت لاحق، ‏أفاد مرسل الميادين في غزة أن "الاحتلال وعلى لسان الناطق باسم الجيش يزعم مهاجمة هدف لحماس بالطائرات جنوب قطاع غزة رداً على إطلاق القذيفة باتجاه فلسطين المحتلة رغم أنه لا تأكيد من أي مصدر ميداني على أنه كانت هناك فعلاً غارة اسرائيلية".

وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة، نتيجة قيام جنود الاحتلال باستهداف الشباب المشاركين بفعاليات الارباك الليلي.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، وجّه المتحدث باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، تحية "لصمود المرابطين في القدس والأقصى".

وأضاف أبو عبيدة، متوجهاً "للأهل في القدس" أن قائد أركان "كتائب القسام" محمد الضيف "وعدكم ولن يخلف وعده".

وكان الضيف حذّر الاحتلال، قبل أيام، من استمراره في الاعتداء على الفلسطينيين في القدس المحتلة، قائلاً أنه إذا "لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح فسيدفع العدو ثمناً غالياً، وهذا تحذير واضح وأخير".

الجدير بالذكر أن يوم الجمعة، عكس الإعلام الإسرائيلي حالة الاستعداد داخل الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن تكون نهاية الأسبوع الحالي قابلة للإنفجار.

كما حذر من أن سنة قاسية جداً ستعيشها "إسرائيل" إذا قبلت بمعادلة أن ما يجري في القدس سيرد عليه بصواريخ من غزة.

المصدر: وسائل اعلام إسرائيلية+الميادين

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