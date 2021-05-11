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ظريف في ذكرى خروج واشنطن من الاتفاق النووي :

على بايدن أن يقرر الاستمرار بعدم الالتزام بالقانون اوالالتزام به

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في ذكرى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي اليوم السبت ان على بایدن أن يقرر الاستمرار بعدم الالتزام بالقانون أو الالتزام به .
رمز الخبر: ۵۱۵۲۷
تأريخ النشر: 09 May 2021

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر إلى ذكرى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وكتب يقول "بينما نحاول إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا ، من الضروري أن نتذكر كيف بدأ كل شيء".

وأضاف ظريف: "قبل ثلاث سنوات ، في مثل هذا اليوم ، انتهك مهرج غير موثوق به التزامات الولايات المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 واليوم ، يجب على رئيس الولايات المتحدة أن يقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر بعدم الالتزام بالقانون أو الالتزام بالقانون والمسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة ، وليس إيران.

وخرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات ، وبعد خروجه من الاتفاق النووي وفي سياق سياسة ما تسمى بـ "الضغوط القصوى " ، بالإضافة إلى إعادة الحظر المعلق بموجب الاتفاق وفرض حظر جديد لجا الى السياسات الاستفزازية مثل اغتيال الفريق "قاسم سليماني" القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.

وكانت نظرية ترامب هي أن هذه السياسات قد تجبر الجمهورية الإسلامية الايرانية على التفاوض على اتفاقية جديدة بدلاً من الاتفاق النووي .

المصدر:فارس

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