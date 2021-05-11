دبلوماسي روسي: على واشنطن العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي

اكد المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا أن على الولايات المتحدة ومن اجل العودة إلى الاتفاق النووي مع ايران الالتزام بشكل كامل بالاتفاق النووي .

ويفيد تقرير وكالة أنباء فارس ، ان ميخائيل أوليانوف ، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا اكد في تغريدة مساء اليوم السبت ، ضرورة ان تعود الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وكتب اوليانوف في تغريدة على تويتر "كما اعلن الاتحاد الأوروبي بحق في بيانه الصحفي ، ان المشاركين في محادثات فيينا سيواصلون التفاوض ، بما في ذلك حول عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق النووي ولكي يحدث ذلك ، يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ".

وكتب أوليانوف في تغريدة على تويتر صباح اليوم السبت ، في إشارة إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي منذ ثلاث سنوات ، ان " الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات ، وبدأت سياسة الضغوط القصوى وأدى ذلك إلى إضعاف الاتفاق النووي ، وتصعيد برنامج إيران النووي ، وتفاقم الوضع في الخليج الفارسي وان الفشل المشين! الان جعل احتمال عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي على جدول اعمال محادثات فيينا".

وانتهج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ، عقب خروجه من الاتفاق النووي ، سياسة "الضغوط القصوى " وبالإضافة إلى إعادة فرض الحظر الذي تم تعليقه بموجب الاتفاق النووي وفرض اجراءات حظر جديدة لجا الى السياسات الاستفزازية مثل اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وكانت نظرية ترامب هي أن هذه السياسات قد تجبر الجمهورية الإسلامية الايرانية على التفاوض على اتفاقية جديدة بدلاً من الاتفاق النووي .

المصدر:فارس