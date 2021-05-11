تيار النهضة يحيي يوم القدس العالمي وسط تأكيد أن القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة

أحيت فعاليات يوم القدس العالمي الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، في عدد من دول العالم في أجواء مختلفة عن الاعوام السابقة، بسبب ما فرضته جائحة كورونا من إجراءات استثنائية على العالم.

وكالة تبناك الإخبارية_ أقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم، فعاليات سياسية بالمناسبة، تحت شعار "القدس لنا أقرب" أكد المشاركون فيه على أن ما تقوم به الحكومة الانتقالية للتقارب مع الكيان الإسرائيلي المحتل يعنيها وحدها ولن ينال من عزيمة ومواقف الشعب السوداني تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد تيار النهضة الذي نظم افطارا رمضانيا تحت شعار "القدس لنا أقرب" بمناسبة يوم القدس العالمي أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للأمة الإسلامية.

ويحيي العالم العربي والاسلامي يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان يوم القدس العالمي الذي أعلنه قائد الثورة الإسلامية في ايران الإمام الخميني (قده) في السابع من شهر آب/اغسطس عام 1979 نصرةً للقدس والمسجد الأقصى، ورفضًا للإحتلال الإسرائيلي للمقدسات.