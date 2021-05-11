مخاوف لدى نتنياهو من الأحداث التي تجري في القدس المحتلة

اعتبر المعلقون اسرائيليون ان كيانهم يواجه شيئا جديدا في القدس، بينما تحدث الاعلام الاسرائيلي عن مخاوف لدى بنيامين نتنياهو جراء تداعيات محتلمة لما يرتكبه المستوطنون في حي الشيخ جراح.

وكالة تبناك الإخبارية:المواجهات العنيفة بين الاحتلال والفلسطينيين في المسجد الاقصى وما يمكن ان تتركه من اثار مقلقة في كل فلسطين المحتلة بالنسبة للاسرائيليين، فرضت نفسها على اجندة الصهاينة المربكون اصلا نتجية تراكم الخلافات السياسية والعجز عن تشكل حكومة منذ اكثر من عامين، هذا الواقع دفع الكثير من اوساط العدو الى اطلاق صرخة التحذير من ان شرارة المواجهات في المسجد الاقصى قد تشعل نار كبيرة في كل فلسطين المحتلة وتترك اثارها ايضا على منطقة الشرق الاوسط.

وقال المحلل الاسرائيلي الون بن دفيد "ما يحصل في المسجد الاقصى ليس امرا بسيطا، حيث حصلت صدامات بين مئات عناصر الشرطة وحشود المصلين كما تستعمل الكثير من القوة داخل المسجد وهذه المشاهد ينظر اليها كل الشرق الاوسط.".

وقال كارميلا منشيه، مراسلة عسكرية اسرائيلية "المؤسسة الامنية تستعد حيال امكانية حصول تصعيد والان نرى ذلك في الشيخ جراح وفي صوم رمضان ويوم القدس الاسرائيلي فهناك عدد من الاسباب المتفجرة جدا والتي يمكن ان تؤدي الى التصعيد فقد اجرى رئيس الاركان نقاشات وتقييما للاوضاع وفي القيادة الوسطى اجريت لعبة حرب فهناك تأهب كبير وتعزيز للقوات في القدس والضفة."

وفي تأكيد لتمكن المقاومة في قطاع غزة فرض معادلة الهدوء في القدس مقابل الهدوء في المستوطنات حول القطاع نقل اعلام العدو عن نتنياهو طلبه من عضو الكنيست ايتمار بن غفير الانسحاب من حي الشيخ جراح في القدس خوفا من اطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال يارون ابراهام، مراسل للقناة 12 الاسرئايلية "رئيس الحكومة حث بن غفير على مغادرة المكان الى درجة نقل رسالة عبر ممثل لنتنياهو تقول لدينا تحذرات محددة حيال الشيخ جراح واذا لم تخرج من هناك الان هذا يمكن ان يودي الى اطلاق صواريخ من حماس في غزة نحو اسرائيل فورا وهذا خلفية على التهديد الذي اطلقه المسؤول العسكري في حماس محمد ضيف. اخرج من هناك في اسرع وقت والخوف من ان حضور بن غفير يمكن ان يكون الشعلة التي ستشعل برميل البارود".

وسائل اعلام العدو اكدت انه في حال استمرار التوتر في القدس وخصوصا في المسجد الاقصى فإن المناطق المحتلة عام ثمانية واربعين ستشهد مسيرات غضب واسعة قد تتطور الى مواجهات عنيفة مع القوات الاسرائيلية.