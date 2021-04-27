قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: قدراتنا الصاروخية يعرفها العدو بالفعل لا القول

تصریح خاص/تابناک _ قال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الايراني العميد امير علي حاجي زاده حول القدرات الصاروخية الايرانية أنه "لا يجب نحن ان نتكلم عن قدراتنا الصاروخية، يجب ان نسمعها على لسان العدو".

وأضاف حاجي زاده أنه "مؤخرا كثر الحديث عنها (القدرات الصاروخية الإيرانية) لا سيما ما قاله قائد المنطقة الوسطى في القوات الامريكية وغيره من المسؤولين، فاليوم لسنا مجبورين على السعي للتعريف بقدراتنا الصاروخية، فقدراتنا أُثبتت في الميدان، ولن يسعى احد للتجرؤ على الخوض في مغامرة لتجربة مدى قوتها".

وأشار العميد حاجي زاده الى أن "العميد حجازي جاهد لأربعة عقود، منذ انتصار الثورة الاسلامية ثم الحرب المفروضة إلى هذا اليوم الذي نال فيها مراده والتحق برفاقه"، لافتا الى ان العميد حجازي "تعرض لإصابات كثيرة وكيميائية خلال الحرب الصَدّامية، وخلال هذه العقود الاربعة لم يتوقف سعيه الدؤوب في الدفاع عن الإسلام والثورة وأمن المنطقة ودولها والدول الاسلامية".