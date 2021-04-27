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مساعد المنسق العام لقوة القدس: مطمئنون انه في محور وميدان المقاومة نحن المنتصرون

رمز الخبر: ۵۱۰۹۱
تأريخ النشر: 26 April 2021

تصریح خاص/تابناک_أكد مساعد المنسق العام لقوة القدس في الحرس الثوري العميد اصغر صبوري أنه كان للعميد محمد حجازي "دوراً هاماً منذ انطلاق الثورة الى ما بعدها"، مشيرا الى انه كان قائدهم إبان الحرب العراقية المفروضة على إيران.

وأشار العميد صبوري، في طهران، على هامش مراسم تأبين الراحل الشهيد العميد محمد حجازي، الى ان الشهيد كان يعمل بتكليفه ووظيفته، "ولم يكن ينظر الى المناصب التي تقلب فيها".

واضاف العميد صبوري ان "للشهيد دورا كبيرا في تأمين المقاومة، صحيح ان رحيله صدمة للحرس، ولا يمكن لاحد ان يملء الفراغ الذي تركه، انما الله تعالى خرّج كوادر من حرب الدفاع المقدس، وقوّى من عزيمتها، وسريعا سيملأ الاخرون مكانه وسيمسكون الراية، كما العميد قاآني بعد استشهاد الفريق سليماني، واليوم العميد فلاح زاده بعد العميد حجازي".

ولفت العميد صبوري الى ان "اعداءنا سييأسون لانهم يظنون ان الراية التي تسقط لن يلتقطها عميد اخر، نحن مطمئنون انه في محور وميدان المقاومة نحن المنتصرون".

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