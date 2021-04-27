ظريف: الارهاب الطبي الاميركي يحول دون التطعيم العالمي ضد كورونا

ووصلت الحالة الى مستويات كارثية في الهند اخيرا حيث بلغ عدد المصابين اكثر من 50 الفا والمتوفين نحو الفين يوميا، ليصل اجمالي عدد المصابين فيها الى 17 مليونا والمتوفين نحو 200 الف.

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الحظر والارهاب الطبي الاميركي ضد ايران يحول دون التطعيم العالمي للسيطرة على كورونا.

واشار ظريف في تغريدة له اليوم الاحد الى دور الحظر اللاقانوني والاحادي الاميركي ضد ايران والاجراءات التعسفية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وكتب: ان جائحة "كوفيد-19" العالمية يجب الرد عليها بالتطعيم العالمي الا ان الكثيرين وبسبب الحظر والارهاب الطبي الاميركي ضد ايران او الممارسات الشريرة (من قبل الكيان الصهيوني) ضد الفلسطينيين (للسيطرة على كورونا)، قد وقفوا على اقدامهم. الولايات المتحدة تمتلك فائضا من اللقاح.

وكانت غرفة التجارة الاميركية قد دعت ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن لتزويد الدول الاخرى مثل البرازيل والهند التي تعاني بشدة من جائحة كورونا، بلقاح استرازينيكا التي تمتلك اميركا منه بالملايين في مستودعاتها.

ووفق احدث الاحصائيات الصادرة عن جامعة "هوبكنز" فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا لغاية الان اكثر من 146 مليون شخص في العالم فيما توفي ما لا يقل عن 3 ملايين و 100 الف منهم.

ووصلت الحالة الى مستويات كارثية في الهند اخيرا حيث بلغ عدد المصابين اكثر من 50 الفا والمتوفين نحو الفين يوميا، ليصل اجمالي عدد المصابين فيها الى 17 مليونا والمتوفين نحو 200 الف.