قيادي في حركة انصارالله: دول العدوان باتت تتخبط بعد فشل مشاريعها الاستعمارية والشيطانية

اكد العضو البارز في حركة انصارالله في اليمن، علي القحوم، بان دول العدوان باتت في وضع المتخبط بعد فشل مشاريعها الاستعمارية والشيطانية.



وقال القحوم في حوار مع وكالة انباء "فارس": ان دول العدوان باتت في وضع المتخبط بعد فشل مشاريعها الاستعمارية والشيطانية وهي في موقع المستكبر وما يجري في مأرب وغيرها معركة وطنية وستندحر قوات الاستعمار والاحتلال منها ومن اليمن بشكل كامل باْذن الله وبعزيمة الرجال ووعي ابناء الشعب بخطورة العدوان والاستعمار والتحرك الشعبي الكبير المرادف للجيش واللجان الشعبية في تطهير اليمن، كل اليمن، من رجس الاحتلال والاستعمار.



واضاف: ان معركة مأرب وطنية ويشارك فيها كل ابناء اليمن جنبا الى جنب مع الجيش واللجان الشعبية حتى ابناء مأرب يشاركون في هذه المعركة.



واعتبر الحصار على الموانئ "ورقة تستخدمها أمريكا وادواتها القذرة من السعودي والاماراتي للضغط على ابناء الشعب اليمني للقبول بالاحتلال ومشاريع الهيمنة والاستسلام فمن لم يمت بالقنابل الجوية يموت مرضا وجوعا وهذا الذي لم يقبل به الشعب اليمني وسيتحرك في خيارات متعددة لفك الحصار المفروض على البلد كل البلد".



وفي الرد على سؤال ان كانت السعودية تريد وقف عدوانها العسكري على اليمن او انها تمارس مناورة سياسية قال القحوم: السعودية ليست صاحبة القرار وهي اداة قذرة تنفذ المشروع الامريكي الصهيوني في اليمن والمنطقة وقرار العدوان قرار أمريكي، والاميركان لا يريدون وقف العدوان بل يسعون الى تدمير اليمن وقتل شعبه وما يهمها (اميركا) هو مشاريعها ومؤامراتها وتنفيذها في اليمن.



واعتبر ان الأسباب والأهداف للعدوان باتت واضحة ومشاريع الاحتلال والاستعمار باتت جلية وتنفذ على الارض فلا شرعية على الارض الا شرعية المحتل والغازي واضاف: ما دام العدوان والحصار والغارات الجوية مستمرة، بالتأكيد ستستمر القوة الصاروخية والطيران المسير في استهداف الأهداف الحيوية والاستراتيجية في العمق السعودي وهذه معادلة قائمة وستتوسع لتشمل أهدافا اكثر حيوية واستراتيجية اذا استمر العدوان والحصار.



الحوار: معصومة فروزان