حماس: ندعو مقاومتنا لتهيئة صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد

تأتي تصريحات حماس على وقع تجدد المواجهات الليلية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة والضفة الغربية.

دعت حركة حماس المقاومة الفلسطينية لتهيئة صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد في استهداف معاقل العدو ومنشآته.

ووجهت حماس في بيانٍ لها اليوم الأحد دعوة الى المقاومة "لتهيئة صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد في استهداف معاقل العدو ومنشآته".

وتابعت: "ندعو مقاومتنا الباسلة في قطاع غزة بأن تُبقي إصبعها على الزناد".

في سياق متصل، حثّت الحركة إلى مزيد من التلاحم والمسارعة إلى تشكيل قيادة ميدانية موحدة، وإلى الاحتشاد في البلدة القديمة بالقدس وعلى أبوابها والحرص على أداء الصلوات في الأقصى.

حماس دعت أيضاً "أهلنا في مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك"، و"للحذر من قطعان المستوطنين الذي يتسللون نحو القرى والمخيمات النائية".

وأضافت: "ندعو للإسراع في تشكيل لجان الحراسة الليلية في الأماكن الفلسطينية كافة".

في هذا الإطار، شددت الحركة على ضرورة مواصلة الإرباك الليلي في الأحياء الصهيونية والمناطق القريبة من المستوطنات.

تأتي تصريحات حماس على وقع تجدد المواجهات الليلية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وأصيب خلال اشتباكات، ليل السبت، 20 شخصاً من الشبان الفلسطينيين في القدس المحتلة.

المصدر: الميادين