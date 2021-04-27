النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۴مشاهدات
‍ پ

حماس: ندعو مقاومتنا لتهيئة صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد

تأتي تصريحات حماس على وقع تجدد المواجهات الليلية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة والضفة الغربية.
رمز الخبر: ۵۱۰۸۴
تأريخ النشر: 26 April 2021

دعت حركة حماس المقاومة الفلسطينية لتهيئة صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد في استهداف معاقل العدو ومنشآته.

ووجهت حماس في بيانٍ لها اليوم الأحد دعوة الى المقاومة "لتهيئة صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد في استهداف معاقل العدو ومنشآته".

وتابعت: "ندعو مقاومتنا الباسلة في قطاع غزة بأن تُبقي إصبعها على الزناد".

في سياق متصل، حثّت الحركة إلى مزيد من التلاحم والمسارعة إلى تشكيل قيادة ميدانية موحدة، وإلى الاحتشاد في البلدة القديمة بالقدس وعلى أبوابها والحرص على أداء الصلوات في الأقصى.

حماس دعت أيضاً "أهلنا في مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك"، و"للحذر من قطعان المستوطنين الذي يتسللون نحو القرى والمخيمات النائية".

وأضافت: "ندعو للإسراع في تشكيل لجان الحراسة الليلية في الأماكن الفلسطينية كافة".

في هذا الإطار، شددت الحركة على ضرورة مواصلة الإرباك الليلي في الأحياء الصهيونية والمناطق القريبة من المستوطنات.

تأتي تصريحات حماس على وقع تجدد المواجهات الليلية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وأصيب خلال اشتباكات، ليل السبت، 20 شخصاً من الشبان الفلسطينيين في القدس المحتلة.

المصدر: الميادين

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اللواء باقري: العدو الاسرائيلي ليس لديه الشجاعة والجرأة على الحرب ضد ايران
قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: قدراتنا الصاروخية يعرفها العدو بالفعل لا القول
مساعد المنسق العام لقوة القدس: مطمئنون انه في محور وميدان المقاومة نحن المنتصرون
حملة لـ"مقاطعة الإمارات" في "تويتر" تزامنا مع أحداث القدس المحتلة
مخاوف إسرائيلية من زيادة دقة صواريخ حماس في غزة
بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "كوف ايران بركة"
اللواء باقري: الشهيد حجازي شارك في تطوير الصناعة الصاروخية لحزب الله
ظريف: الارهاب الطبي الاميركي يحول دون التطعيم العالمي ضد كورونا
قيادي في حركة انصارالله: دول العدوان باتت تتخبط بعد فشل مشاريعها الاستعمارية والشيطانية
حماس: ندعو مقاومتنا لتهيئة صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد
الجيش الايراني يزيح الستار عن 7 منجزات قتالية وتقنية جديدة
اجراءات الأيام الأخيرة ستعيد الصهاينة إلى رشدهم
ظريف: جيراننا هم اولويتنا
ايران جادّة بلجم الكيان الصهيوني
تفعيل الامانة العامة للعاصمة العالمية للسجاد اليدوي في تبريز
ظريف: جيراننا هم اولويتنا
بعد أيام من المواجهات.. الفلسطينيون يرغمون الاحتلال على إزالة الحواجز في القدس
الجيش الايراني يزيح الستار عن 7 منجزات قتالية وتقنية جديدة
اللواء باقري: الشهيد حجازي شارك في تطوير الصناعة الصاروخية لحزب الله
قيادي في حركة انصارالله: دول العدوان باتت تتخبط بعد فشل مشاريعها الاستعمارية والشيطانية
رئيس الأركان الصهيوني يوعز بالاستعداد لكافة السيناريوهات مع غزة من بينها التصعيد
عناوين الصحف اللبنانية اليوم الإثنين 26_04_2021
بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "كوف ايران بركة"
تفعيل الامانة العامة للعاصمة العالمية للسجاد اليدوي في تبريز
اجراءات الأيام الأخيرة ستعيد الصهاينة إلى رشدهم
ظريف: الارهاب الطبي الاميركي يحول دون التطعيم العالمي ضد كورونا
الرئيس الايراني يؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية مع تنزانيا
مداهمات واعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني مرتبطة بإسرائيل
ذكرى تحرير سيناء.. عندما استقال 3 من وزراء خارجية السادات رفضا للاتفاق مع إسرائيل
البرلمان يكلف لجنة بتقصي الحقائق بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب