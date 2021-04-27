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الجيش الايراني يزيح الستار عن 7 منجزات قتالية وتقنية جديدة

رمز الخبر: ۵۱۰۸۳
تأريخ النشر: 26 April 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم ازاحة الستار عن 7 اجهزة ومنظومات قتالية وتقنية للقوة البرية للجيش الايراني في مراسم اقيمت بحضور المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الاميرال حبيب الله سياري وقائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري.

والمنظومات التي تم ازاحة الستار عنها هي:

1- جهاز تحذير امواج الرادار المحمول على طائرة مسيرة
هذا الجهاز لديه القدرة على اكتشاف وتعطيل رادارات المراقبة المحمولة جواً على مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات المقاتلة، والتعامل مع مجموعة متنوعة من تهديدات رادار المراقبة والتوجيه، هذه المنظومة تم تصنيعها بالكامل اعتمادا على التقنيات المحلية.

2- جهاز تحذير ودفاع ليزري محمول على طائرة مسيرة
هذا الجهاز لديه القدرة على اكتشاف الأسلحة الموجهة بالليزر والتهديدات المحمولة جواً، والتحذير من أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى للعدو، ويمتلك دفاع ليزري قوي مدمر، والقدرة على إرسال وإعلام التحذيرات الى محطة التحكم والتوجيه الأرضية للطائرة المسيرة.

3- دريفت وان (توطين وبناء محرك نفاث صغير)
هذه المنظومة لديها القدرة على استخدامها في الطائرات المسيرة، والخفيفة ذات المقعد الواحد، والقوارب المسيرة وأنظمة الصواريخ المختلفة، كمحرك دفع وتشغيل المحركات الرئيسية للطائرة.
وتتميز هذه المنظومة بالوزن الخفيف، والسرعة العالية المطمئنة، والتنوع في الوقود، وسقف الطيران العالي مقارنة بمحركات المكبس والقدرة على حمل البضائع وزيادة استمرارية الطيران في مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة.

4- تيام 1400 _ منظومة الدفاع الذاتي للطائرات المسيرة والكشف والتعرف على رادارات التوجيه والمراقبة الجوية للعدو المحمولة على المسيرة.
تحتوي هذه المنظومة على نطاقات تردد متعددة، وهي قادرة على اكتشاف أنواع مختلفة من إشارات رادارات المراقبة الجوية ونقل الإشارة المستقبلة بذكاء إلى جهاز التشويش من أجل مواجهته وتعطيله.

5- - رحلة جماعية- منظومة طيران تعتمد على الذكاء الاصطناعي
تتكون هذه المنظومة من طائرة مسيرة رائدة وطائرة مسيرة للمتابعة ومحطة أرضية لديها القدرة على إجراء العمليات مباشرة أو المخطط لها لمتابعة الطائرات المسيرة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن من مزايا هذه المنظومة، اجراء مهام تحديد ومراقبة وتدمير أهداف العدو الأرضية والجوية، وتمتلك مدى لعمليات واستمرارية الطيران المناسبة، والقدرة على التواصل من 3 إلى عدة طائرات على مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة المحلية، مع رابط آمن ونظام توجيه تحكم أصلي.

6- طاها 1400 (منظومة تشويش رادارات المراقبة الجوية للعدو المحمولة على طائرات مسيرة)
هذه المنظومة ذو الطاقة المناسبة واستخدام الهوائيات الاتجاهية، تغطي بذكاء منطقة واسعة من العمليات وتحافظ على سلامة الطيران لمختلف الطائرات المسيرة في منطقة العدو، وتتميز ايضا بالذكاء، والوزن الخفيف، واستهلاك الجهد المنخفض والقدرة على التركيب بسرعة وسهولة في تشغيل مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة المحلية.

7- منظومات التشويش المتطورة الارضية
من امكانيات هذه المنظومات، التعامل مع تهديدات الطائرات المسيرة والمنظومات التي يتم التحكم فيها عن بعد من خلال تعطيل نظام الملاحة لهذا النوع من التهديدات، والقدرة على تعطيل معظم نطاقات التردد، والقدرة على العمل في جميع مناطق العمليات وساحات القتال، والانتشار السريع، والاستمرارية في التشغيل وتتميز بالذكاء وعدم الحاجة لمشغل.

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