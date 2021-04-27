اجراءات الأيام الأخيرة ستعيد الصهاينة إلى رشدهم

نحن لا نعلن شيئا عن منفذي الأحداث ولا نعرف من هم، لكن جبهة المقاومة سترد ردا اساسيا على الصهاينة.

قال رئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، بالتأكيد ان الاجراءات التي اتخذت في الايام الاخيرة والاجراءات المستقبلية التي ستعرض مصالحهم للخطر، ستعيد الصهاينة الى رشدهم.

وفي تصريح للمراسلين على هامش مراسم تأبين الفقيد محمد حجازي نائب قوة القدس بالحرس الثوري، اشار اللواء باقري الى الاحداث الاخيرة في فلسطين المحتلة، وقال: يعتقد الصهاينة أنهم قادرون بشكل دائم على استهداف الأراضي السورية والقيام باعمال شريرة في أماكن مختلفة وفي البحار، وعدم الرد عليهم.

واضاف: لا شك أن الإجراءات التي تم اتخاذها في الأيام الماضية والإجراءات المستقبلية التي تعرض مصالح الصهاينة للخطر ستعيدهم إلى رشدهم، ومستقبل جبهة المقاومة واعد.

واردف اللواء باقري: نحن لا نعلن شيئا عن منفذي الأحداث ولا نعرف من هم، لكن جبهة المقاومة سترد ردا اساسيا على الصهاينة.

حول رد إيران في حال استمرار الاعمال الاستفزازية للكيان الصهيوني، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: ليس واضحا ما سيكون رد ايران، لكن الكيان الصهيوني لن يكون هادئا.