النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۹۶مشاهدات
‍ پ

ظريف: جيراننا هم اولويتنا

كما التقى وزير الخارجية الايراني في وقت سابق من يوم امس نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
رمز الخبر: ۵۱۰۸۱
تأريخ النشر: 26 April 2021

وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجتماعه بامير دولة قطر بانه كان ممتازا، مؤكدا بان الجيران هم اولوية ايران.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد لقائه امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الاحد: كانت لي مشاورات ممتازة مع اخي الشيخ تميم.

واضاف: لقد تشاورنا حول القضايا الثنائية وتطوير العلاقات وتعزيز التنسيق حول القضايا الاقليمية والعالمية.

وتابع وزير الخارجية الايراني: مبادرة الامل (مشروع هرمز للسلام) هي نهج ايران في المنطقة وان جيراننا هم اولويتنا.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد التقى في الدوحة مساء الاحد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعقد معه جولة من المباحثات.

وأكد أمير قطر، أهمية العلاقات بين البلدين، وكذلك التعاون بين البلدين في المنطقة، وجدد اهتمام بلاده بتوسيع التعاون الثنائي.

من جانبه استعرض ظريف آخر تطورات العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ، ووصف الارضيات والطاقات المتاحة لتطوير العلاقات بين البلادين بانها ايجابية.

وشرح وجهات النظر الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تطوير التعاطي مع دول المنطقة ، وكذلك آخر تطورات المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية ودول 4 + 1.

كما التقى وزير الخارجية الايراني في وقت سابق من يوم امس نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأكد ظريف خلال اللقاء، نهج إيران في تطوير العلاقات مع دول المنطقة ، ورحب بالمحادثات الإقليمية من أجل استقرار المنطقة، واعتبرها ضرورة ملحة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اللواء باقري: العدو الاسرائيلي ليس لديه الشجاعة والجرأة على الحرب ضد ايران
قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: قدراتنا الصاروخية يعرفها العدو بالفعل لا القول
مساعد المنسق العام لقوة القدس: مطمئنون انه في محور وميدان المقاومة نحن المنتصرون
حملة لـ"مقاطعة الإمارات" في "تويتر" تزامنا مع أحداث القدس المحتلة
مخاوف إسرائيلية من زيادة دقة صواريخ حماس في غزة
بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "كوف ايران بركة"
اللواء باقري: الشهيد حجازي شارك في تطوير الصناعة الصاروخية لحزب الله
ظريف: الارهاب الطبي الاميركي يحول دون التطعيم العالمي ضد كورونا
قيادي في حركة انصارالله: دول العدوان باتت تتخبط بعد فشل مشاريعها الاستعمارية والشيطانية
حماس: ندعو مقاومتنا لتهيئة صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد
الجيش الايراني يزيح الستار عن 7 منجزات قتالية وتقنية جديدة
اجراءات الأيام الأخيرة ستعيد الصهاينة إلى رشدهم
ظريف: جيراننا هم اولويتنا
ايران جادّة بلجم الكيان الصهيوني
تفعيل الامانة العامة للعاصمة العالمية للسجاد اليدوي في تبريز
ظريف: جيراننا هم اولويتنا
بعد أيام من المواجهات.. الفلسطينيون يرغمون الاحتلال على إزالة الحواجز في القدس
الجيش الايراني يزيح الستار عن 7 منجزات قتالية وتقنية جديدة
اللواء باقري: الشهيد حجازي شارك في تطوير الصناعة الصاروخية لحزب الله
قيادي في حركة انصارالله: دول العدوان باتت تتخبط بعد فشل مشاريعها الاستعمارية والشيطانية
رئيس الأركان الصهيوني يوعز بالاستعداد لكافة السيناريوهات مع غزة من بينها التصعيد
عناوين الصحف اللبنانية اليوم الإثنين 26_04_2021
بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "كوف ايران بركة"
تفعيل الامانة العامة للعاصمة العالمية للسجاد اليدوي في تبريز
اجراءات الأيام الأخيرة ستعيد الصهاينة إلى رشدهم
ظريف: الارهاب الطبي الاميركي يحول دون التطعيم العالمي ضد كورونا
الرئيس الايراني يؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية مع تنزانيا
مداهمات واعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني مرتبطة بإسرائيل
ذكرى تحرير سيناء.. عندما استقال 3 من وزراء خارجية السادات رفضا للاتفاق مع إسرائيل
البرلمان يكلف لجنة بتقصي الحقائق بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب