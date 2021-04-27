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الرئيس الايراني يؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية مع تنزانيا

واعرب روحاني عن تمنياته لرئيسة جمهورية تنزانيا بموفور الصحة والنجاح، ولشعبها بالازدهار والسعادة.
رمز الخبر: ۵۱۰۷۷
تأريخ النشر: 26 April 2021

بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني برقية الى رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية صولوحو حسن، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، اكد فيها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة عن أمله في تطوير وتعزيز العلاقات والتعاون في شتى المجالات وفي اطار مصالح الشعبين الايراني والتنزاني، في ظل جهود المسؤولين في البلدين، وكذلك العلاقات العريقة القائمة على الاحترام المتبادل.

واعرب روحاني عن تمنياته لرئيسة جمهورية تنزانيا بموفور الصحة والنجاح، ولشعبها بالازدهار والسعادة.

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