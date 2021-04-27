رئيس الأركان الصهيوني يوعز بالاستعداد لكافة السيناريوهات مع غزة من بينها التصعيد

في أعقاب الأحداث في غزة، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الاسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي اليوم تقييماً ميدانياً للوضع في غلاف غزة، وأمر "بالاستعداد المستمر لمجموعة متنوعة من السيناريوهات وتعزيز الاستعدادات للتصعيد".

شبكة تابناک الإخبارية : وقال خلال جلسة له "نحن نستعد لتوسيع التصعيد في الجنوب ونجري الاستعدادات اللازمة لذلك".

وشارك في التقييم نائب رئيس الأركان اللواء إيال زمير، وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال إلعاز توليدانو، وقائد الجبهة الداخلية الجنرال أوري جوردين، وقائد شعبة العمليات الجنرال أهارون حليفا، وقائد شعبة الاستخبارات "أمان" اللواء تامير هيمان وممثليه، وقائد المنطقة الوسطى اللواء تامير يديعي، وقائد الشعبة الاستراتيجية اللواء طال كالمان، ومنسق عمليات الحكومة اللواء غسان عليان، وممثل عن جهاز الأمن العام الشاباك وقادة آخرون.