اجراءات عقابية سعودية بحق لبنان ولا اجراءات مماثلة بحق الإمارات وتركيا

ضبطت السلطات السعودية شُحنة من فاكهة الرمّان قادمة من لبنان خُبئت فيها حبوب كبتاغون، فقرّرت وقف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، ومنع مرورها من أراضيها.

شبكة تابناک الإخبارية : فهذه ليست عملية الضبط الاولى من نوعها، سواء تهريب مواد مخدّرة من السعودية أو اليها، وهي لم تلجأ لمثل هذه الاجراءات العقابية حين ضبطت شحنة ضخمة قادمة من الامارات وفيها أكثر من 10 ملايين حبة كبتاغون عام 2019، ولا حين أحبطت تهريب أكثر من 8 ملايين حبّة كبتاعون من تركيا إليها عام 2020.

هي أيضا لم تدعم خطوة لبنان ضدّ الامير السعودي عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود الذي بات معروفا بأمير الكبتاغون حين حاول عام 2015 تهريب طنّين من حبوب الكبتاغون بطائرته الخاصة عبر مطار بيروت الدولي، فدخلت الوساطات تحت الطاولة.