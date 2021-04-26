عناوين الصحف اللبنانية اليوم الإثنين 26_04_2021

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الأخبار
_بطاقة رفع الدعم: اللبنانيون إلى المقصلة
_الراعي وعودة يناصران تجّار الهيكل: حرب اقتصاديّة سعوديّة على لبنان
_ غزة تؤازر القدس: المقاومة حامية الفلسطينيين
_ الاتفاقيّات التجاريّة: فُرَص الصادرات الضائعة
_الراعي وعودة يناصران تجّار الهيكل: حرب اقتصاديّة سعوديّة على لبنان
_الفاتيكان للحريري: الطائف والحكومة والنازحون
_باسيل يقترح وفداً سياسيّاً لمفاوضة العدوّ!
_عندما «اعتدى» المسيح على «تجار» الهيكل!
اللواء
_إجراءات لبنانية بحق المتورطين بالتهريب.. ودعم خليجي للقرار السعودي
_باسيل يفخخ الحكومة والترسيم البحري.. ورفض روحي مسيحي لتجاوزات عون
_بانتظار النووي أم الانتخابات الرئاسية؟
البناء
_ساعات حاسمة في مأرب… واستهداف ناقلة نفط إيرانية في بانياس… وتضامن خليجيّ على لبنان
_القدس تضبط إيقاع المنطقة على توقيتها المستمرّ حتى العيد… وبرّي: صرخة لوقف العبث
_هجوم كنسيّ على القاضية عون… وباسيل يلوّح بالانتخابات المبكرة… والجراد يتمدّد جنوباً
الديار
_ضربة إقتصادية جديدة تطال لبنان وخسائرها قد تصل الى أكثر من 900 مليون دولار سنويًا
_المنصّة الإلكترونية الى آخر الشهر.. ونجاحها مرهون بضبط التهريب الذي يُقوّض الليرة اللبنانية
_العبث بالقانون 44/2015 من باب السرية المصرفية يضرب الثقة العالمية ويعزل لبنان مالياً
ومصرفياً
الجمهورية
_ لا مبادرات والتأليف دون الصفر... وإجراءات اليوم لإنهاء الحظر السعودي
النهار
_أين العهد من تصاعد الإعتراضات الصارخة للكنيسة؟
المصدر:صحف