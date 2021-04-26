عناوين الصحف اللبنانية اليوم الإثنين 26_04_2021

العناوين

الأخبار

_‫بطاقة رفع الدعم: اللبنانيون إلى المقصلة

_‫الراعي وعودة يناصران تجّار الهيكل: حرب اقتصاديّة سعوديّة على لبنان

_ غزة تؤازر القدس: المقاومة حامية الفلسطينيين

_ ‫الاتفاقيّات التجاريّة: فُرَص الصادرات الضائعة

_الراعي وعودة يناصران تجّار الهيكل: حرب اقتصاديّة سعوديّة على لبنان

_الفاتيكان للحريري: الطائف والحكومة والنازحون

_باسيل يقترح وفداً سياسيّاً لمفاوضة العدوّ!

_عندما «اعتدى» المسيح على «تجار» الهيكل!

اللواء

_إجراءات لبنانية بحق المتورطين بالتهريب.. ودعم خليجي للقرار السعودي

_باسيل يفخخ الحكومة والترسيم البحري.. ورفض روحي مسيحي لتجاوزات عون

_بانتظار النووي أم الانتخابات الرئاسية؟

البناء

_ساعات حاسمة في مأرب… واستهداف ناقلة نفط إيرانية في بانياس… وتضامن خليجيّ على لبنان

_القدس تضبط إيقاع المنطقة على توقيتها المستمرّ حتى العيد… وبرّي: صرخة لوقف العبث

_هجوم كنسيّ على القاضية عون… وباسيل يلوّح بالانتخابات المبكرة… والجراد يتمدّد جنوباً

الديار

_ضربة إقتصادية جديدة تطال لبنان وخسائرها قد تصل الى أكثر من 900 مليون دولار سنويًا

_المنصّة الإلكترونية الى آخر الشهر.. ونجاحها مرهون بضبط التهريب الذي يُقوّض الليرة اللبنانية

_العبث بالقانون 44/2015 من باب السرية المصرفية يضرب الثقة العالمية ويعزل لبنان مالياً

ومصرفياً

الجمهورية

_ لا مبادرات والتأليف دون الصفر... وإجراءات اليوم لإنهاء الحظر السعودي

النهار

_أين العهد من تصاعد الإعتراضات الصارخة للكنيسة؟

المصدر:صحف