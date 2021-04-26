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تسجيل أعلى حصيلة على مستوى العالم لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

سجلت الهند الأحد أعلى حصيلة على مستوى العالم لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وسط سعي حكومي لسد النقص الحاد في الأوكسجين من دول أجنبية.
رمز الخبر: ۵۱۰۶۴
تأريخ النشر: 25 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية_ وقالت وزارة الصحة إن عدد الحالات في جميع أنحاء الهند ارتفع بزيادة قياسية يومية بلغت 349691 يوم الأحد، ليصبح المجموع 16.96 مليون حالة، بما في ذلك 192.311 حالة وفاة.

وكانت الحكومة الهندية نشرت طائرات عسكرية وقطارات لتوصيل الأكسجين الذي تشتد الحاجة إليه إلى دلهي من أجزاء أخرى من البلاد ودول أجنبية، بما في ذلك سنغافورة.

من جانبها أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن واشنطن تشعر بقلق إزاء الزيادة الهائلة في إصابات كورونا في الهند وتخطط لنشر دعم إضافي بسرعة للحكومة الهندية والعاملين بمجال الرعاية الصحية.

وقالت المتحدثة "إننا نجري محادثات نشطة على مستويات عالية ونخطط لنشر دعم إضافي سريع لحكومة الهند والعاملين في مجال الرعاية الصحية الهنود وهم يكافحون هذا المرض". سيكون لدينا المزيد لمشاركته قريبا جدا."

وحذر آشيش جها، عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم السبت، من أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة على شفا كارثة إنسانية.

وقال إن حوالي 2000 شخص يموتون يوميا، لكن معظم الخبراء قدروا أن العدد الحقيقي يتراوح بين خمسة إلى عشرة أضعاف هذا المستوى.

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