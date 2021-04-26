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شركة مصرية توّقع اتفاقيتين لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني محليا

وقعت الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) وشركة (سينوفاك) الصينية للمستحضرات الدوائية الحيوية اتفاقيتين لتصنيع لقاح (سينوفاك) المضاد لـ (كوفيد-19) في مصر.
رمز الخبر: ۵۱۰۵۴
تأريخ النشر: 25 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ حضر حفل التوقيع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد والسفير الصيني بمصر لياو لي تشيانغ الذين عقدوا جلسة مباحثات عقب التوقيع.

وخلال اللقاء، نقل رئيس الوزراء المصري للسفير لياو شكر حكومة بلاده للجانب الصيني على الدعم الذي قدمته الصين لمصر للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لا سيما ما يخص جرعات اللقاح التي تلقتها مصر كهدية من الصين.

وأكد مدبولي أن هذا الأمر ليس بمستغرب على الصين التي تربطها علاقات تعاون وإخاء مع مصر منذ عقود.

كما أثنى مدبولي، على الاتفاقيتين الموقعتين مع شركة سينوفاك لتصنيع اللقاحات في مصر من خلال شركة فاكسيرا، واصفا الاتفاق بأنه “مهم جدا”، ويمنح مصر الفرصة لتصنيع لقاحات كورونا محليا، معربا عن تطلعه لسرعة تنفيذ الاتفاق وبدء التصنيع في أسرع وقت ممكن.

من جهته، أعرب السفير الصيني بالقاهرة عن تقدير الصين لعلاقات “الشراكة الاستراتيجية” مع مصر، وكذلك العلاقات المميزة بين قادة الدولتين.

وقال لياو إن توقيع الاتفاقيتين يعد معلما جديدا للتعاون الصيني- المصري في مكافحة الفيروس، وسوف يلعب دورا مهما في مساعدة مصر والشرق الأوسط وافريقيا في محاربة الفيروس.

وبدأت مصر في أواخر يناير الماضي حملة تطعيم الفرق الطبية بالمستشفيات الحكومية بلقاح (سينوفارم) الذي أنتجته شركة صينية أخرى رائدة، وهو اللقاح الذي أقرته هيئة الأدوية المصرية أولا قبل اللقاح السويدي-البريطاني (استرازينكا) واللقاح الروسي (سبوتنيك).

وفي اوائل شهر مارس بدأت مصر تلقيح مرضي الأمراض المزمنة وكبار السن ضد الفيروس اعتمادا بشكل أساسي على لقاحي (سينوفارم) و(استرازينكا).

وبلغ إجمالي الاصابات بفيروس كورونا في مصر حتى أمس الأربعاء، 218902 من ضمنهم 164803 حالات تم شفاؤها، و12866 حالة وفاة، بحسب وزارة الصحة المصرية.

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