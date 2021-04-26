النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۵مشاهدات
‍ پ

حركة الجهاد: مستعدون لصدّ أي عدوان إسرائيلي ولن نترك المقدسيين وحدهم

رمز الخبر: ۵۱۰۵۳
تأريخ النشر: 25 April 2021

تصريح خاص/تابناک _أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي دواد شهاب أن "المقاومة الفلسطينية ترد ومستعدة لصدّ أي عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني في أي مكان."

كما أكد أن "الشعب الفلسطيني كله منخرط في الدفاع عن القدس ومسجد الأقصى ونحن كمقاومة في غزة لن نترك المقدسيين لوحدهم في هذه المعركة."

وتشهد مدينة القدس مواجهات متفرقة مع الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نقطة، تنديدا بجرائم المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في القدس وممتلكاتهم.

وأصيب 8 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والضرب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس، واعتقل آخر في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وسادت حالة من التوتر في القدس، خلال محاولة قوات الاحتلال تفريق الشبان والمصلين من محيط القدس القديمة.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة وجنود الاحتلال وفرق الخيالة اعتدت على عدد من الشبان بالدفع والضرب خلال محاولتها تفريقهم في شارع صلاح الدين، وباب الزاهرة، وباب العامود ومحيطه من المقدسيين، وألقت القنابل الصوتية لإبعادهم.

وردد الشبان الهتافات الغاضبة تنديدًا بجرائم المستوطنين، وسط تجمهر لشرطة وجنود الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من نقطة في ساحة ومحيط باب العامود بالقدس القديمة.

واندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط الحاجز العسكري الذي تقيمه قوات الاحتلال في المكان، في أعقاب وصول المسيرة التي انطلقت من وسط مدينة رام الله بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، تأكيداً على الوقوف إلى جانب أهالي القدس في معركتهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلق الشبان الطرق بالحجارة وأضرموا النيران في الإطارات المطاطية قرب الحاجز العسكري لجيش الاحتلال، الذي دفع بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

كما اندلعت، مساء اليوم مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين قرب حاجز قلنديا، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال على الحاجز أطلقوا خلال المواجهات، الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز صوب الشبان، وسط اندلاع النيران في المكان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بعد أيام من المواجهات.. الفلسطينيون يرغمون الاحتلال على إزالة الحواجز في القدس
عشرات الضحايا بحريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد.. وحداد وطني لثلاثة أيام
تسجيل أعلى حصيلة على مستوى العالم لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا
تظاهرات حاشدة تجوب مناطق القطاع تضامنا مع المقدسيين والمسجد الأقصى
18 شخصاً يتقدمون بطلبات الترشح إلى منصب الرئاسة السورية
الخزعلي: الطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراج القوات الأمريكية من العراق
مصطلح "إبادة الأرمن" يشكّل أزمة بين تركيا وأمريكا
رئيس التيار الوطني الحر يطالب باستكمال تحقيقات القاضية عون والتدقيق الجنائي
رئيس التيار الوطني الحر يتهم الحريري بالتعطيل المتعمّد لتشكيل الحكومة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية إرهابية وقتل عدد من عناصرها
سلاح الجو اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط
صاروخ ديمونا يربك الاحتلال ويظهر فشل منظومة الدفاع
شركة مصرية توّقع اتفاقيتين لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني محليا
حركة الجهاد: مستعدون لصدّ أي عدوان إسرائيلي ولن نترك المقدسيين وحدهم
تجدد الاشتباكات في القدس المحتلة.. وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة
صاروخ ديمونا يربك الاحتلال ويظهر فشل منظومة الدفاع
وقفة تضامنية مع العراق والحشد الشعبي في نواكشوط
ظريف يعزي حكومة وشعب العراق بحادث المستشفى في بغداد
تجدد الاشتباكات في القدس المحتلة.. وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة
مسؤول قضائي: ايران واليابان هما أكبر ضحايا أسلحة الدمار الشامل
شركة مصرية توّقع اتفاقيتين لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني محليا
السيسي وبن زايد يبحثان القضايا الإقليمية وأبرزها سد النهضة
برلماني ايراني: الاعمال التخريبية لن تنال من اقتدارنا العلمي
جرح 12 مصلّ فلسطيني عند باب العامود خلال مواجهات مع الاحتلال
مسيرات ووقفات ليلية في مخيمات الشمال تضامنا مع المسجد الأقصى ودعما للمقدسيين
عشرات القتلى والجرحى بانفجار أسطوانات أوكسجين في مستشفى لكورونا ببغداد
الخزعلي: الطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراج القوات الأمريكية من العراق
دحلان: الانتخابات الفلسطينية هذا العام ستكون مختلفة عن انتخابات 2006
مسؤول: التبادل التجاري الايراني العماني قابل لبلوغ 5 مليارات دولار
السيطرة على حريق إثر استهداف ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس واقتصار الأضرار على الماديات