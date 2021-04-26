تجدد الاشتباكات في القدس المحتلة.. وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الجمعة، 36 قذيفة صاروخية من القطاع نحو الأراضي المحتلة حيث اعترضت القبة الحديدية 6 منها فقط.

تجددت المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالقدس المحتلة والضفة الغربية.

وقعت الاشتباكات في منطقة باب العامود، كما امتد تصدي الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال إلى حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة 20 فلسطينياً بجروح.

وأشتعلت المواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، حيث أطلقت قوات الاحتلال عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع، كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وتشهد مدينة القدس المحتلة ومدن أخرى في الضفة الغربية احتجاجات شعبية، منذ مساء الخميس، إثر قمع قوات الاحتلال واعتدائها على الفلسطينيين في جميع أنحاء المدينة، ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية في شهر رمضان.

وفي نابلس أيضاً، وقعت اشتباكات بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس، وأصيب بالأثر عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

ودعماً لحق أهالي القدس المحتلة خرجت في غزة تظاهرات تضامنية، وذلك بعد يوم من تظاهرات مشابهة في حي الشجاعية وخان يونس ومخيم الشاطئ.

وفي سياق متصل، انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخاً أطلق من القطاع "وسقط في منطقة السياج"، كما أفادت الانباء بإطلاق قذيفة من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الجمعة، 36 قذيفة صاروخية من القطاع نحو الأراضي المحتلة حيث اعترضت القبة الحديدية 6 منها فقط.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، في نهاية تقدير الوضع في وزارة الأمن إن "التوجيهات أعطيت للاستعداد لكل سيناريو في قطاع غزة".