عشرات القتلى والجرحى بانفجار أسطوانات أوكسجين في مستشفى لكورونا ببغداد

لقي 23 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في حريق اندلع ليل السبت-الأحد في وحدة للعناية المركّزة في مستشفى ببغداد يتعالج فيها مصابون بكوفيد-19، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية وكالة فرانس برس.



وقالت مصادر طبية إنّ الحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين أسطوانات الأوكسجين".



وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في مستشفى ابن الخطيب بينما كان المرضى وأقاربهم يحاولون الفرار من المبنى.



وتحدث ناشطون عن وجود ٤٥ جثة في مستشفى الزعفرانية، لكن لم تتأكد هذه الأرقام من مصادر رسمية.



ونشرت وسائل إعلام عراقية مقاطع مصورة من الحريق الذي نشب في مشفى ابن الخطيب، الذي زرع الهلع والخوف لدى ذوي المرضى الراقدين داخل المشفى.