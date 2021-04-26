قام "سجاد آتشبار" في مقال تحت عنوان: تداعیات انتخاب بایدن علی ترکیا، والذي نشره مركز "جریان" للدراسات بدراسة العلاقات الحمیمة بین ترکیا في فترة رئاسة ترامب للولایات المتحدة ومقارنتها حاليا برئاسة بایدن الولایات المتحدة معتبرًا أن بايدن والحكومة الديمقراطية في الولايات المتحدة لن يظهروا نفس القدر من اللیونة والرضا تجاه ترکیا كما فعل ترامب مع نهج أردوغان الاستبدادي، لا سیما أن هناك خلافات جدیة بين بايدن واردوغان حول شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال سوريا وقضية S-400.

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