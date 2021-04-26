الملخص الإسرائيلي الأسبوعي ٢٤_٠٤_٢٠٢١

أحداث:

١. بدأت خلال الأيام الأخيرة أعمال بناء حي استيطاني جديد قرب بيت لحم وذلك للمرة الأولى منذ قرابة 20 عاما .

٢.حقق معسكر التغيير الذي يسعى إلى استبدال نتنياهو إنجازا برلمانيا ، بعدما سيطر على اللجنة المنظمة | الكنيست إلى حين تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد .

٣. تعرض 5 مستوطنين لهجوم من قبل فلسطينيين بعدما غادروا بسيارتهم من مستوطنة عوفرا متجهين إلى بيت إيل ، ودخلوا قرية عين يبرود لاختصار الطريق ، المستوطنين لاذوا بالفرار السيارة احترقت بالكامل.

٤. مصادر أمنية " إسرائيلية " : " تقدم بطيئ " تم إحرازه في المفاوضات لإتمام صفقة أسرى الكيان في غزة .

٥.انفجار وقع في منشأة تومير للصناعات الدفاعية في مدينة تل أبيب ووسائل إعلام إسرائيلية : إيران تحتفل وتلمح إلى ضرية مقابل ضربة لكن كل ما لدينا هو بيان الشركة .

٦. سقوط صاروخ على مقربة من مفاعل ديمونا ، متخطية القبة الحديدية .

٧. تسرب مادة الأمونيا من أحد المصانع في خليج حيفا وطواقم الإطفاء تعمل على إغلاق مصدر التسريب .

٨.شبان مقدسيون أشعلوا النار في أحراش الحرم الجامعي للجامعة العبرية في القدس المحتلة .

٩. أفيغدور ليبرمان رئيس " إسرائيل بيتنا " : 5 صاروخا على الغلاف منذ الأمس ، حماس في الجنوب وحزب الله وإيران في الشمال يعترفون بضعف حكومتنا المشلولة .

مواقف و آراء :

١. استمر اجتماع الكابینت ( الأحد ) حوالي ساعتين وتضمن مراجعات استخباراتية حول التقدم في البرنامج النووي الإيراني ، وتشير التقديرات الإسرائيلية أن عقد اتفاق مرحلي مؤقت بين إيران والولايات المتحدة بات لا مفر منه .

٢.قال مسؤول مقرب من نتنياهو إن إمكانية نجاحه في تشكيل الحكومة شبه معدومة ، وأن قوة الليكود تراجعت كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين ، كما أن خلافات تدور داخل الحزب بسبب الخسارة في التصويت على تشكيلة اللجنة المنظمة للكنيست .

٣.قال نتنياهو انه لا يحتاج لحزب منصور عباس التشكيل الحكومة ، وكرر دعوته لإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء ، وانه " لا ينبغي حل الكنيست مجددا " وسيقبل بأي نتيجة وأتمنى أن يتصرف الآخرون على هذا النحو.

٤.قال وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس على الحدود اللبنانية : " هناك محاولات من قبل حزب الله لتحدينا بطرق جديدة أيضا . اذا تحرك حزب الله فسيترتب على ذلك عواقب وخيمة.

٥. أكثر من ألفي ضابط " إسرائيلي " متقاعد من منتدى الدفاع والأمن بعثوا برسالة إلى البيت الأبيض يحذرون فيها من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران .

٦. الصناعات الجوية تعلن عن الانتهاء من سلسلة تجارب ناجحة على نظام " براك [ 0 ] الجديد الذي يعترض الصواريخ والطائرات والحوامات على نطاق يصل إلى 150 كلم من منصات بحرية وأرضية.

٧. توقعت صحيفة معاريف العبرية أن يشهد قطاع غزة تصعيدا من قبل حماس خلال الأسابيع الأربعة القادمة قبيل الانتخابات الفلسطينية للضغط على اسرائيل .

٨. إسرائيل تطالب أمريكا بزيادة صلاحيات مراقبي وكالة الطاقة الذرية في إيران .

٩.زعيمة حزب العمل میراف ميخالي : " نتنياهو أصبح يشكل تهديدا استراتيجيا على دولة إسرائيل " .

١٠.تساحي دبوش : هناك من يؤمنون في منظومة الأمن بأن رئيس الوزراء المقبل مهما كان اسمه ، سيقود إسرائيل في حربها القادمة .

١١.وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق : إطلاق صاروخ برأس حربي على إسرائيل كان يمكن أن ينتهي بشكل مختلف تماما . ونتنياهو بنام خلال وقت الحراسة لانشغاله بشؤونه الشخصية .

١٢.موقع والاه العبري : خلافات بين الإدارة الأمريكية " وإسرائيل " بسبب الاتفاق النووي الإيراني .

إجراءات:

١.بسبب الآثار الجانبية للقاح : " إسرائيل " بصدد إلغاء عقد مبرم مع شركة أسترازینکا لتوريد 10 ملايين لقاح ضد كورونا .

٢. يتوجه رئيس الأركان الجنرال کوخافي ورئيس الموساد كوهين ورئيس هيئة الأمن القومي بن شبات إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الإدارة الأمريكية .

٣. وزارة المالية تستعد لإجراء تخفيضات بعدما قاربت ديون الكيان الى حوالي ( تريليون شيكل ) .

٤.مناورة لجيش العدو الشهر المقبل تحاكي إندلاع مواجهة مع لبنان وغزة في آن معا وسقوط صواريخ ذات روؤس حربية كبيرة ووقوع أضرار جسيمة للجبهة الداخلية .

٥. تخوف لدى وزارة الجيش الإسرائيلي من قيام بعض من الجنود الذين يعانون من اضطرابات صدمة ما بعد الخوف ، تقلید الجندي ايتسيك سعیدیان ، وحرق أنفسهم .

إعداد:تابناک