أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة تستفيد من توتر دونباس

مثلما كان الجميع يتوقع اندلاع أعمال عدائية جديدة في منطقة دونباس التي مزقتها الحرب في أوكرانيا ، اتصل الرئيس الأمريكي جو بایدن بالكرملين . ربما كان يعتبر ذلك تحذيرا صارما أخيرا إذا لم يتضمن اقتراحا بأن يلتقي الرئيسان في دولة ثالثة . ومع ذلك ، لم يهدأ كل شيء بعد على الجبهة الأوكرانية .

يبدو أن القادة على جانبي الحدود الروسية الأوكرانية استفادوا من التوتر هناك لإجراء اتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة . ربما يكون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دخل أولا - حيث طلب مكالمة هاتفية وكلمات دعم وشرعية خارجية مهمة في نظر كل من نخبته الخاصة والأجنبية - لكن نظيره الروسي فلاديمير بوتين هو من انتهى من ذلك ، حيث تلقى دعوة للاجتماع في قمة ثنائية في المستقبل القريب .

تعد المكالمة الهاتفية بين بايدن وبوتين فرقا رئيسيا آخر بين التصعيد الحالي بشأن أوكرانيا والتصعيد في عام 2014. في ذلك الوقت ، كانت العملية الروسية في شبه جزيرة القرم مفاجئة وسرية للغاية ، لدرجة أنه حتى وكالات الاستخبارات الأكثر تطورا في العالم قد فوجئت ، هذه المرة ، كانت تحركات القوات موضوع نقاش لعدة أسابيع .

إذا كان التصعيد السابق قد سبقه حشد مؤيد لروسيا في شرق وجنوب أوكرانيا ، مما جعله يبدو وكأنه حرب أهلية ، فإن التوتر الحالي يبدو أشبه بمناورات قبل صراع تقليدي بين جيشين وطنيين . وبهذا المعنى ، فإن الصورة الحالية تشبه إلى حد كبير عشية حرب روسيا التي استمرت خمسة أيام مع جورجيا في عام 2008 مقارنة بأحداث أوكرانيا في عام 2014. تماما مثل الوضع اليوم ، بدأت الحرب الجورجية بنزاع مجمد ، والمحادثات المتوقفة ، وتأمل في حل الجمود باستخدام القوة .

في ذلك الوقت ، كما هو الحال الآن ، كانت القوات - الروسية والجورجية - تتحرك بشكل علني ، وحتى بشكل ظاهري . حتى أن الجيش الروسي أجرى تدريبات في شمال القوقاز ، بالقرب من جمهورية أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا .

انذرت حرب عام 2008 بصدامات عنيفة في أوسيتيا الجنوبية بعد سنوات من السلام النسبي . ويعتبر أولئك الذين يرون حرب أغسطس 2008 على أنها عدوان روسي مخطط له ؛ أن تلك الفاشیات دليل على استفزاز ماکر من قبل روسيا والذي وقع فيه الرئيس الجورجي آنذاك ميخائيل ساكاشفيلي ، بسبب الخطاف والخط والغرق . ويرى آخرون أنها محاولة لمعاقبة جورجيا على المسار الديمقراطي الموالي للغرب الذي سلكته .

هناك جزء من الحقيقة في كلا التفسرين . كان لدى روسيا دافع لمعاقبة جورجيا ، وكان لدى ساكاشفيلي دافع القصف عاصمة أوسيتيا الجنوبية تسخينفالي ، كان الموعد النهائي يقترب لتنفيذ وعود الحملة الانتخابية الساكاشفيلي باستعادة وحدة أراضي جورجيا ، وكان من الممكن تفسير الرسائل المتضاربة القادمة من واشنطن على أنها موافقة . لكن روسيا تصرفت كما فعلت لأن ساكاشفيلي كان يحاول باستمرار تأمين المساعدة العربية ضد موقفه المناهض لروسيا .

الصورة في دونباس الآن هي صورة مماثلة . وصلت المحادثات إلى طريق مسدود ، ووقعت اشتباكات على طول خط التماس ، إلى جانب حشد القوات والتدريبات . يمكن اعتبار وصول إدارة أمريكية جديدة أكثر ودية تجاه أوكرانيا بمثابة ضوء أخضر ، لكي تحاول تکییف استعادة مناطقها الانفصالية في دونباس ، كما أن فكرة عملية عسكرية سريعة لاستعادة تلك الأراضي تحظى بشعبية أكبر بين الأوكرانيين القوميين من محاولة تنفيذ اتفاقية مينسك الملتوية للسلام .. قد يكون الكرملين قد حسب كل هذا كعامل خطر إضافي .

أخيرا ، لدي موسكو الآن دافع لمعاقبة زيلينسكي ، على غرار الدافع الذي كانت عليه في عام 2008 مع ساكاشفيلي . وصل زيلينسكي إلى السلطة كرئيس الحزب السلام ، ولكن بعد أن فشل في إحلال السلام وتراجع شعبيته ، قام بعمل تغيير جذري مناهض لروسيا . في غضون أسابيع قليلة ، انتقل من شخصية وسطية ومتوازنة إلى سياسي نموذجي من أوروبا الشرقية ، في محاولة للتداول على موقف مناهض لروسيا في الغرب ، بعبارة أخرى ، إنه يفعل بالضبط ما فعله ساكاشفيلي لإزعاج روسيا مرة أخرى في عام 2008 ، وربما تميل موسكو لإظهار مثل هذا التحول في الأحداث ، ناهيك عن مهاجمة أصدقاء روسيا في أوكرانيا ( من خلال التوجيه الأخير الأعمال فيكتور ميدفيد شوك والإمبراطورية الإعلامية ) بتكلفة قد تظهر ، حسب الظروف ، على أنها تهدید بالحرب .

ويهدف التهدید نفسه بالحرب في الوقت نفسه إلى إظهار الإدارة الأمريكية الجديدة ؛ أن هناك أيضا ثمنا يجب دفعه مقابل هجماتها اللفظية والاقتصادية والدعم غير المشروط للمعارضة الروسية ، والتي يعتبرها الكرملين تدخلا أجنبيا .

على الرغم من كل أوجه التشابه هذه مع عام 2008 ، فإن الاختلاف الرئيسي الآن هو أنه من غير المرجح أن تكون حريا واسعة النطاق جزءا من خطط أي من الجانبين - الرغم من أن الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار تهدد دائما بالانتقال عن غير قصد إلى حرب شاملة ، تعلم كيف أنها ستحصل على الدعم المعنوي

والتحصين عبر العقوبات ، بغض النظر عمن يطلق النار أولا . لكن تصريحات الدعم نفسها توضح أنه لن يقاتل أي شخص آخر من أجل أوكرانيا ، تماما كما حدث في المرة السابقة ، وأن مقاومة الجيش الروسي بمفرده لن تكون عملا عاديا .

من جانبه ، أرسل الكرملين حتى الآن قواته فقط إلى مناطق في أوكرانيا حيث يمكنه الاعتماد على دعم معظم السكان المحليين . أظهرت حرب 2014 أنه لا يوجد خط فاصل واضح لهذا الدعم في شرق أوكرانيا .

أخيرا ، أكدت دعوة بايدن لبوتين واقتراحه للاجتماع على أرض محايدة أن التصعيد غير المنضبط ليس جزءا من خطط الإدارة الأمريكية الجديدة . كما أن الصفقة الودية مع بوتين خلف الأبواب المغلقة ليست كذلك . ومع ذلك ، فإن الخطاب الصارم - بما في ذلك رد بایدن الإيجابي على سؤال ما إذا كان بوتين قاتلا - والتصعيد الوقائي العام كان ضروريا لبایدن لبدء محادثة حتمية مع روسيا على قدم المساواة مع ترامب ، يجب أن ينظر إليه على زعيم سيقف في وجه بوتين ، ولن يتراجع عن ظهر حلفائه لعقد صفقة مع الزعيم الروسي .

لقد كان لقاء بایدن منذ سنوات عديدة مع أندريه جرومیکو ، المعروف في الغرب بأنه أقسى وزير خارجية روسيا - " السيد نيت " - موضوع اهتمام كبير في روسيا ، وعلى الرغم من أنه قد يبدو غريبا ، فقد يسهل في الواقع حديثا شديد الصعوبة ومساعدة الزعيمين المعاصرين في الوصول إلى الأعمال . بعد كل شيء ، يظهر بایدن أنه سیاسي من المدرسة القديمة : من النوع الذي عرف كيف يشن الحروب بالوكالة والقتال من أجل المنشقين وحقوق الإنسان ، كل ذلك بينما يظل في محادثات منتظمة مع العدو ، يدرك الرئيس الأمريكي الجديد أن التواصل مع موسكو أمر لا مفر منه ، بغض النظر عمن هو على حق ، لأن روسيا أظهرت مرارا وتكرارا أنها تعرف كيف تدافع عن نفسها عندما تكون على حق وعندما تكون على خطأ ، وأن لديها كلا الأمرين القوى البشرية والموارد للقيام بذلك .

إعداد: ألكسندر بونوف

المصدر: مركز كارينجي موسكو