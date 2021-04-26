انصارالله تدين الاعتداءات الإجرامية الصهيونية بحق المصلين الفلسطينيين

ادان المكتب السياسي لأنصار الله بشدة الاعتداءات الإجرامية الصهيونية بحق المصلين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة التي ترتكبها شرطة الاحتلال الصهيوني الغاصب والعصابات المستوطنة منذ عدة أيام خلال هذا الشهر الكريم والتي أسفرت أمس واليوم عن العشرات من الجرحى واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.

شبكة تابناک الإخبارية : وفي بيان له مساء الجمعة، أكد المكتب موقف انصارالله الثابت تجاه القضية الفلسطينية وشعبها المظلوم ووقوفهم الكامل مع المجاهدين وحركات المقاومة، وأضاف: "نشد على أيديهم الضاغطة على الزناد في الوقوف صفًا واحدًا تجاه الإجرام والغطرسة الصهيونية وما أخذ بالقوة لن يعود إلا بالقوة وعلى الصهاينة الإدراك أننا أمة واحدة وفي موقف واحد وفلسطين والقدس هي القضية الأولى والمركزية وهي البوصلة الحقيقية الجامعة للأمة العربية".

وتابع البيان: كما نحيي ونشيد بالتحركات الشعبية الفلسطينية في التصدي للاعتداءات المستمرة التي استهدفت المؤمنين المصلين في القدس المحتلة وكسرت الإجراءات العسكرية وحالة الحصار والتضييق على المصلين في موقف بطولي أرعب الصهاينة وهز كيان المحتلين ..