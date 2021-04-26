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لابرام اتفاقيات جديدة ... وزير الكهرباء العراقي يزور طهران

العبادي كان قد أعلن في مارس الماضي إن مطالبات طهران جاهزة للدفع وأن العراق يريد استيراد المزيد من الطاقة من إيران .
رمز الخبر: ۵۱۰۱۳
تأريخ النشر: 24 April 2021

اعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية احمد موسى العبادي، ان وزير الكهرباء العراقي سيزور طهران الاسبوع المقبل، وتوقع التوصل لاتفاقات جديدة بين البلدين في مجال الطاقة .

وأبرم العراق اتفاقيات مع طهران في مجال الطاقة، يتم بموجبها سد جزءا من احتياجاته المحلية مثل الغاز والكهرباء.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية إن وزير الكهرباء سيتوجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسبوع المقبل للتشاور وتوقيع اتفاقيات جديدة.

واضاف العبادي في تصريح لتلفزيون العراق الرسمي (العراقية) ان التركيز الاساسي في زيارة عمل وزير الكهرباء العراقي "مجيد مهدي حمتوش" الى ايران هو تزويد محطات الكهرباء بالغاز.

وصرح: إن وزير الكهرباء العراقي سيتشاور مع وزير الطاقة الإيراني بشأن تصدير الغاز إلى العراق ومن المحتمل إبرام اتفاقية جديدة والتوقيع عليها بين البلدين.

وردا على سؤال لماذا لايتم تغذية محطات الكهرباء العراقية بالنفط الخام؟ اوضح العبادي أن استخدام النفط الخام غير مجدي من حيث التكلفة وأنه يجب توفير مليون برميل نفط يوميا وهو جزء من حصة أوبك وبالتالي فأن العراق سيتضرر، مؤكدا أنه في الوضع الحالي يعتبر استيراد الغاز من إيران ذا جدوى اقتصادية أكثر.

العبادي كان قد أعلن في مارس الماضي إن مطالبات طهران جاهزة للدفع وأن العراق يريد استيراد المزيد من الطاقة من إيران .

وبسبب ارتفاع درجة الحرارة في العراق، تواجه جميع أنحاء البلاد انخفاضا كبيرا في الكهرباء، بحيث يتم قطع الكهرباء لعدة ساعات يوميا ، بما في ذلك الدوائر الحكومية والمنازل.

في الأيام الأخيرة، ومع ارتفاع درجة الحرارة في بغداد الى 40 درجة مئوية، يجري قطع التيار الكهربائي أربع مرات يوميا بمتوسط ساعتين.

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