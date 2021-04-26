تضامنًا مع القدس .. المقاومة تدك المستوطنات الاسرائيلية بـ 15 صاروخاً

شنت طائرات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم السبت 24/4/2021 سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع في قطاع غزة في ليلة وصفت بالساخنة، في حين واصلت المقاومة الفلسطينية دك المستوطنات المحاذية للقطاع، في رسالة من للإحتلال بأن القدس خط احمر.

شبکة تابناک الإخبارية _ قصفت طائرات الاحتلال موقع فلسطين التابع للمقاومة الفلسطينية شمال القطاع، وقصفت أرضاً زراعية شرق مدينة رفح، واهدافاً في شمال شرق المدينة، ونقاط رصد على الحدود الشرقية للقطاع.

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واستهدفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، مرصدين تابعين لقوات الضبط الميداني لحماية الثغور شرق قطاع غزة، بقذائف عدة.

وأفاد مصادر صحافية، بأن دبابة "إسرائيلية" عسكرية أطلقت النار تجاه نقطة للضبط الميداني في منطقة أبو ظاهر شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس، تبعه قصف بقذيفة في محيط النقطة.

وفي شرق مخيم البريج، قصفت دبابة الاحتلال نقطة للضبط الميداني في منطقة تلة أم حسنية شرقي مخيم البريج، بقذيفتين.

وذكرت المصادر أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف إنارة "ضوئية" في سماء بلدة بيت حانون والشجاعية شرق وشمال غزة، مشيرًا إلى أن الاستهدافين لم يسفرا عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

من جانبها، واصلت المقاومة الفلسطينية، اطلاق رشقات صاروخية على مواقع ومستوطنات مختلفة في غلاف قطاع غزة، حيث دوت صفارات الإنذار عدة مرات في موقع كيسوفيم شرق غزة، كذلك دوت في منطقة أشكول و نتيف هعسراه.

وقالت المواقع العبرية، ان القصف الصاروخي طال جميع مستوطنات الغلاف، فيما تناقلت مواقع تابعة للمستوطنين أن نحو عشرة صواريخ أطلقت في دقائق معدودة.

ويشار الى ان المقاومة الفلسطينية، أطلقت نحو 15 صاروخاً منذ مساء الجمعة، وفجر السبت، رداً على الاعتداءات الاسرائيلية على أهالي مدينة القدس.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، هددت، الاحتلال "الإسرائيلي" من الاستمرار في عدوانه على أهالي مدينة القدس.

ويشار ان مواجهات ليلة اندلعت أمس، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن 105 إصابات في المدينة المقدسة، إثر اعتداءات للمستوطنين على المصلين عند بوابات المسجد الاقصى عقب صلاة التراويح.