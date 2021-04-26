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غارات صهيونية على غزة والمقاومة تنتصر للقدس بالصواريخ

واندلعت مواجهات قوية، مساء الجمعة، بالقرب من البؤرة الاستيطانية " يونثان" في حي بطن الهوى ببلدة سلوان والبلدة القديمة.
رمز الخبر: ۵۱۰۱۰
تأريخ النشر: 24 April 2021

شنت طائرات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة، بعد قصف مدفعي سابق، في حين أطلقت المقاومة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف انتصارًا للقدس.

وأفادت الانباء بأن طائرات الاحتلال قصفت 3 مواقع على الأقل، هي موقع فلسطين شمال القطاع وجبل الريس بغزة، وأرضًا زراعية في رفح بعدة صواريخ، بالتزامن مع خروج المصلين من صلاة الفجر.

وفي منتصف الليل، قصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني موقعا، شرق مخيم البريج، وآخر شرقي محافظة خانيونس وسط القطاع وجنوبه.

والليلة الماضية، أطلقت المقاومة عدة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة انتصارا للقدس وردًّا على اعتداءات الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام عبرية إن صافرات الإنذار دوت عدة مرات، ورصدت إطلاق ما لا يقل عن 15 قذيفة صاروخية دون الحديث عن إصابات.

وشهد قطاع غزة فجر اليوم مسيرات حاشدة دعمًا للمقدسييين في مواجهة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وردد المشاركون هتافات "بالروح بالدم نفديك يا قدس ويا أقصى" و"على القدس رايحيين شهداء بالملايين".

واندلعت مواجهات قوية، مساء الجمعة، بالقرب من البؤرة الاستيطانية " يونثان" في حي بطن الهوى ببلدة سلوان والبلدة القديمة.

وأعلن الهلال الأحمر، فجر اليوم السبت، إصابة 20 مقدسياً بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس، وقد جرى نقل 4 إصابات إلى المشافي لتلقي العلاج، فيما عولجت بقية الإصابات ميدانياً.

وأعلنت شرطة الاحتلال عن إصابة أحد عناصرها في المواجهات المندلعة بالبلدة.

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