وقال المتحدث بأسم وزارة الخارجية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف الى جانب باكستان حكومة وشعبا في مكافحة الارهاب.

ادان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية، العمل الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق بمدينة كويتا الباكستانية، مؤكدا وقوف ايران إلى جانب باكستان حكومة وشعب في مكافحة الإرهاب.

وفي تصريح ادلى به مساء الخميس ، اعرب خطيب زاده عن قلقه العميق حيال العمل الارهابي بتفجير فندق سرينا بمدينة كويتا الباكستانية والذي الى مقتل وصابة عدد من المدنيين.

وقال المتحدث بأسم وزارة الخارجية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف الى جانب باكستان حكومة وشعبا في مكافحة الارهاب.

وكان خمسة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرين بجروح جراء انفجار وقع الليلة الماضية في مدينة كويتا عاصمة ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع في مواقف سيارات أحد الفنادق بمدينة كويتا، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه نجم عن عبوة ناسفة زُرعت في إحدى السيارات المركونة بالموقف.ايران تدين العمل الارهابي في مدينة كويتا الباكستانية

ادان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية، العمل الإرهابي الذي استهدف أحد الفنادق بمدينة كويتا الباكستانية، مؤكدا وقوف ايران إلى جانب باكستان حكومة وشعب في مكافحة الإرهاب.

وفي تصريح ادلى به مساء الخميس ، اعرب خطيب زاده عن قلقه العميق حيال العمل الارهابي بتفجير فندق سرينا بمدينة كويتا الباكستانية والذي الى مقتل وصابة عدد من المدنيين.

وقال المتحدث بأسم وزارة الخارجية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف الى جانب باكستان حكومة وشعبا في مكافحة الارهاب.

وكان خمسة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 12 آخرين بجروح جراء انفجار وقع الليلة الماضية في مدينة كويتا عاصمة ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع في مواقف سيارات أحد الفنادق بمدينة كويتا، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه نجم عن عبوة ناسفة زُرعت في إحدى السيارات المركونة بالموقف.