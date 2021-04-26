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ايران رغم الحظر.. زيادة إنتاج 16 سلعة صناعية العام الماضي

من ناحية أخرى، فقد زاد إنتاج الكرتون بنسبة 4.6 % وإنتاج الزيت الصناعي ومحرك التكرير الأول بنسبة 6.4 %، كما زاد إنتاج المنتجات البتروكيماوية بنسبة 8.9 %.
رمز الخبر: ۵۱۰۰۵
تأريخ النشر: 24 April 2021

على الرغم من الحظر والقيود الشديدة التي فرضها فيروس كورونا على الشركات، الا ان جهود المصنعين الايرانيين اسفرت عن زيادة في إنتاج 16 من 25 سلعة صناعية مختارة العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس 2021).

و بناء على الإحصاءات التي قدمتها دائرة وزارة التخطيط في وزارة الصناعة والمعادن والتجارة (مكتب إدارة البيانات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات) فأن انتاج السيارات الشخصية زاد بنسبة 19.1 % كما زاد إنتاج المنتجات الأخرى في هذا المجال مثل الشاحنات بنسبة 6.5 % والمكائن الزراعية بنحو 44.5 في المائة، والجرارات بنحو 15.9 % خلال العام الماضي.

كما زاد إنتاج الشاحنات الكبيرة والصغيرة في العام الماضي بنسبة 53.6 % و إنتاج إطارات السيارات بنسبة 20 %.

وخلال هذه الفترة، سجل إنتاج الألواح الخشبية زيادة بنسبة 10.3 % وإنتاج الألياف بنسبة 4.4 %، كما زاد إنتاج السخام بنسبة 16.8 % وإنتاج ألياف الأكريليك بنسبة 196 %.

وفي مجال إنتاج الخيوط القطنية وتصنيع الألياف الاصطناعية، شهدنا أيضا زيادة بنسبة 17.2 بالمئة.

من ناحية أخرى، فقد زاد إنتاج الكرتون بنسبة 4.6 % وإنتاج الزيت الصناعي ومحرك التكرير الأول بنسبة 6.4 %، كما زاد إنتاج المنتجات البتروكيماوية بنسبة 8.9 %.

وسجل انتاج الأحذية، زيادة بنسبة 2.3 % وفي مجال الأجهزة المنزلية فقد زاد إنتاج الغسالات بأكثر من 51 % على الرغم من مغادرة الشركات الأجنبية لبلدنا .

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