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نائب ايراني: بإمكاننا تخصيب اليورانيوم بنسبة 80 %

وأضاف، على الدول التي تعمل دوما على تأليب الاجواء الاعلامية ضدنا ان تعلم بأننا قادرون أيضا على تخصيب اليورانيوم بنسبة 80 بالمائة.
رمز الخبر: ۵۱۰۰۴
تأريخ النشر: 24 April 2021

أعتبر النائب في البرلمان الايراني عن اهالي طهران "بيجن نوباوة وطن"، قيام ايران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % بمثابة استعراض علمي هام امام اميركا وحلفائها، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية بإمكانها ايضا تخصيب اليورانيوم بنسبة 80 %.

واشار النائب الايراني في تصريح خاص لوكالة انباء فارس، الى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % في ايران، وقال : هذا العمل استعراض علمي هام امام دول العالم وخاصة اميركا وحلفائها لكي يعلموا بان ايران قد تبوأت اليوم مكانة بحيث لايمكن ايقاف تقدمها عبر اللجوء الى عمليات الاغتيال والتخريب كما ان البنى التحتية العلمية للبلاد لن تزول بهكذا اعمال.

وأضاف، على الدول التي تعمل دوما على تأليب الاجواء الاعلامية ضدنا ان تعلم بأننا قادرون أيضا على تخصيب اليورانيوم بنسبة 80%.

وتابع النائب في مجلس الشورى الاسلامي في تصريحه لفارس، على اميركا ان تتعامل مع ايران اليوم على انها قوة علمية وعليها ان تعلم بأنها تواجه بلدا مقتدرا وان تعترف بالمكانة العلمية والتكنولوجية لايران في مختلف المجالات وعليها ان تدرك ايضا بأنها ستتلقى ضربة مقابل كل ضربة توجهها ولن تمر اعمالها دون رد.

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