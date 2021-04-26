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آلاف المقدسيين يتظاهرون بالأقصى ومواجهات مع الاحتلال

واعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 50 فلسطينيا في المدينة، فيما أسفرت الأحداث عن إصابة العشرات من المقدسيين.
رمز الخبر: ۵۱۰۰۱
تأريخ النشر: 24 April 2021

تجددت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وتشهد منطقة سلوان جنوب المسجد الأقصى موجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات بشارع السلطان سليمان بالقرب من باب الساهرة.

ونظم الشبان الفلسطينيون مسيرة عفوية حاشدة داخل المسجد الأقصى، ونددوا بالهجمات الإسرائيلية والمستوطنين في مدينة القدس.

ورفع الشبان الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات من بينها: "عالقدس رايحين شهداء بالملايين".

وتشهد مدينة القدس المحتلة منذ أيام مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة "باب العامود" التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

وهاجم شبان مقدسيون مبنى محكمة الاحتلال في شارع صلاح الدين.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال عند حاجز قلنديا.

واندلعت مواجهات، مساء يوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة تضامنية مع أهالي القدس على مدخل بيت لحم الشمالي، كما واندلعت مواجهات على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، خلال قمع قوات الاحتلال المصلين الذين أدوا صلاة العشاء والتراويح على مدخل بيت لحم الشمالي، إسنادا لأهلنا في مدينة القدس المحتلة، وتنديدا بانتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين والمسجد الأقصى.

وفور الانتهاء من الصلاة، أطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز على المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

كما واندلعت مساء الجمعة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة عزون إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وبلغت الأحداث ذروتها مساء أمس وفجر يوم الجمعة في القدس، حيث شهدت المدينة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جهة والشرطة ومستوطنين إسرائيليين من جهة أخرى.

واعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من 50 فلسطينيا في المدينة، فيما أسفرت الأحداث عن إصابة العشرات من المقدسيين.

فيما تصدى فلسطينيون لمئات المستوطنين الذين هاجموا منازلهم، في عدة مناطق بمدينة القدس خلال ساعات الليلة الماضية وفجر اليوم.

المصدر: عربي 21

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