عناوين الصحف اللبنانية اليوم السبت 2021/04/24

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الأخبار
_ هبّة رمضان: القدس تدوس «شرف» الاحتلال
_ السعودية تحظر استيراد المنتجات الزراعيّة اللبنانيّة: مملكة الحصار الاقتصادي
_ «استراتيجية 2025» الزراعية: «أسمع كلامك أصدّقك»!
_ سلف الخزينة: 5.5 مليارات دولار ديون هالكة!
_ قضيّة سلامة في سويسرا... تابع
_الحوت: 5 ملايين دولار لن تكسر الدولة!
_ إيلي الفرزلي... الوفيّ
البناء
_ قرار سعوديّ صادم بإغلاق فوريّ للحدود أمام لبنان… وتساؤلات عمن يملك مفتاح الحل؟
_ القاضية عون أمام التفتيش القضائي… وحجم ومضمون الداتا غير واضح رغم التسريبات
_ “القوميّ” يحيّي انتفاضة الشباب المقدسيّ بوجه الاحتلال: انتفاضة القدس تؤكد نهج المقاومة
الديار
_ الفرزلي للديار: العهد يريد تصفية الدولة لايصال باسيل رئيساً
_ تحذير من اقحام الجيش في السياسة...والسعودية تحظّر المنتوجات الزراعية اللبنانية
اللواء
_ لبنان... والمجاعة السياسية ٢
_ قرار سعودي بوقف استيراد الخضار والفواكه.. بسبب تهريب المخدرات
_موظفو المصارف على قارعة الطريق.. وأسراب الجراد تغزو المحاصيل في البقاع
الجمهورية
_ الفاتيكان ليس طرفاً في لبنان ولا مبادرة لديه
النهار
_ الانهيارات الى تسارع وصدمة جديدة سعودية
المصدر:صحف