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عناوين الصحف اللبنانية اليوم السبت 2021/04/24

رمز الخبر: ۵۱۰۰۰
تأريخ النشر: 24 April 2021

العناوين 

الأخبار

_ هبّة رمضان: القدس تدوس «شرف» الاحتلال

_ ‫السعودية تحظر استيراد المنتجات الزراعيّة اللبنانيّة: مملكة الحصار الاقتصادي

_ ‫«استراتيجية 2025» الزراعية: «أسمع كلامك أصدّقك»!

_ ‫سلف الخزينة: 5.5 مليارات دولار ديون هالكة!

_ قضيّة سلامة في سويسرا... تابع

_الحوت: 5 ملايين دولار لن تكسر الدولة!

_ إيلي الفرزلي... الوفيّ

البناء

_ قرار سعوديّ صادم بإغلاق فوريّ للحدود أمام لبنان… وتساؤلات عمن يملك مفتاح الحل؟

_ القاضية عون أمام التفتيش القضائي… وحجم ومضمون الداتا غير واضح رغم التسريبات

_ “القوميّ” يحيّي انتفاضة الشباب المقدسيّ بوجه الاحتلال: انتفاضة القدس تؤكد نهج المقاومة

الديار

_ الفرزلي للديار: العهد يريد تصفية الدولة لايصال باسيل رئيساً

_ تحذير من اقحام الجيش في السياسة...والسعودية تحظّر المنتوجات الزراعية اللبنانية

اللواء

_ لبنان... والمجاعة السياسية ٢

_ قرار سعودي بوقف استيراد الخضار والفواكه.. بسبب تهريب المخدرات

_موظفو المصارف على قارعة الطريق.. وأسراب الجراد تغزو المحاصيل في البقاع

الجمهورية

_ الفاتيكان ليس طرفاً في لبنان ولا مبادرة لديه

النهار

_ الانهيارات الى تسارع وصدمة جديدة سعودية

المصدر:صحف 

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