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الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة:

القدس والأقصى خط أحمر.. وللمقاومة الكلمة الفصل

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ان "أمام ما يجري من عدوان وعربدة صهيونية في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس المحتلة فإن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم لمواكبة انتفاضة أبطال القدس وتغول الاحتلال على مسرانا ودرة التاج لوطننا وأمتنا".
رمز الخبر: ۵۰۹۹۴
تأريخ النشر: 24 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية_ وأضافت الغرفة المشتركة في بيان مساء اليوم الجمعة، إننا "إذ نبارك ونحيي هذه الانتفاضة المقدسية العظيمة التي تثبت عمق أصالة ونضال ومقاومة شعبنا في كل مكان، فإننا نؤكد أن المقاومة الفلسطينية في كل أماكن تواجدها ليست بمنأى عن هبة أهلنا في القدس، وستكون للمقاومة وللغرفة المشتركة الكلمة الفصل والموقف الحاسم لردع العدو وسحق كبريائه".

وتابعت قائلة: إننا نحذر قادة الكيان من أن يخطئوا التقدير، وليعلموا بأن المساس بعاصمتنا وشعبنا ومقدساتنا هو خط أحمر، سيكون له تداعيات كبيرة، وسيدفع العدو ثمنه غالياً بإذن الله.

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