موقف محرج لرئيسة المفوضية الأوروبية خلال استقبالها من قبل أردوغان

تعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لموقف خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

شبكة تابناک الإخبارية _ نشرت المفوضية الأوروبية إحدى المقاطع خلال المحادثات أمس في أنقرة، تُظهر كيفية دخول المشاركين الثلاثة في الاجتماع إلى غرفة الاجتماعات، التي تحتوي على كرسيين فقط. جلس عليهما أردوغان وشارل ميشيل.

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وتعين على رئيسة المفوضية الأوروبية أن تجلس على الأريكة مقابل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي يحتل مرتبة أقل، وفقا للبروتوكول الدبلوماسي. ويتم توفير هذا المكان عادة للمترجمين وغيرهم من المشاركين في الاجتماع.

بدورها علقت عضوة البرلمان الأوروبي، صوفي إنت ويلد، في صفحتها على موقع تويتر، أن الحادث لم يكن مصادفة.