مسرور بارزاني: تمرير قانون الموازنة 2021 إنجاز مهم للعراق

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ان تمرير الميزانية مكسب كبير للشعب العراقي وشعب كردستان.

شبكة تابناک الإخبارية _ قال بارزاني في مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء، إن "تمرير الميزانية مكسب كبير للشعب العراقي وشعب كردستان، وكان من المفترض أن تمر الموازنة بشكل ابسط ولكن تم تسيس هذه القضية وأخذت وقتا طويلا لكي تمر"، مشيرا الى أن "الوفد الكردي أثبت ان المشاكل ليست تقنية او فنية وانما هناك معوقات سياسية".

واضاف بارزاني، أنه " بالرغم من تمرير الموازنة إلا أن الحكمة الأكبر في تنفيذها، حيث أن القانون بعد تمريره يجب أن يُطبق وفق أثر رجعي ونحن بانتظار أن تفي الحكومة الاتحادية بالتزاماتها تجاه الاقليم وقد طلبنا من جميع الوزارات انجاز الاستعدادات اللازمة في هذا الإطار".

وتابع قائلاً إن "حكومة كردستان على استعداد لتنفيذ التزاماتها وتنتظر من الحكومة الاتحادية تنفيذ ما يقع على عاتقها من التزامات"، مبينًا استعداد الوفد الكردي لـ "التوجه مرة أخرى لزيارة بغداد وإن احتاج الأمر أن يزور وفد من بغداد الاقليم".

وأشار الى أن "حكومة الاقليم ستعمل على تأمين المستحقات المالية لموظفيهت ولكن يجب ألّا ننسى ان الالتزامات التي وقعت على عاتق الاقليم ليست قليلة في مشروع الموازنة ولكن الاولوية ستكون لتأمين الرواتب وثم الشروع بتأمين الاحتياجات الأخرى وسنواصل عملية الاصلاح".

وأوضح بارزاني "لا اريد أن نتعامل مع الحكومة العراقية على مبدأ الشك"، مبينا "صحيح لدينا تجربة مرة ولكن نتمنى ان تلتزم الحكومة الاتحادية بما يقع عليها وان ترسل المستحقات المالية للأشهر الثلاثة المنصرمة وان يقوموا بالمقارنة بين الواردات وما سنحصل عليه".