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الكرملين: تواجد القوات الروسية عند حدود أوكرانيا لا يهدد أحدا

أكد الكرملين أن تواجد القوات الروسية في المناطق الحدودية مع أوكرانيا ليس موجها ضد أحد وسيظل مستمرا ما دامت الحكومة تعتبر هذا الإجراء مطلوبا.
رمز الخبر: ۵۰۳۸۲
تأريخ النشر: 07 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "أكرر مرة أخرى ما سبق أن أكدته مرارا: لم ولا تهدد روسيا أحدا ولا تشكل خطرا على أحد. القوات المسلحة الروسية منتشرة في تلك المناطق التي يعد تواجدها فيها مطلوبا ومناسبا، وسيستمر هذا الانتشار ما دام قيادتنا العسكرية وقائدنا العام يرون ذلك مناسبا".

وأكد بيسكوف أن هذا الأمر يتعلق خاصة بتواجد القوات الروسية قرب حدود أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كان نشر بعض الوحدات العسكرية التابعة للجيش الروسي عند حدود أوكرانيا مؤخرا جاء كإجراء دائم أو مؤقت، ذكر المتحدث أنه لا يملك معلومات بخصوص خطط الانتشار العسكري داخل البلاد.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصعيد جديد من حدة التوتر ومخاوف متزايدة من اندلاع جولة جديدة من الصراع العسكري جنوب شرقي أوكرانيا، حيث كثفت قوات حكومة كييف في الفترة الأخيرة عملياتها ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا.

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