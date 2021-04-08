ناقلة نفط إيرانية تصل مصب بانياس على الساحل السوري

أكد مصدر في الشركة السورية لنقل النفط وصول ناقلة نفط إيرانية إلى مصب بانياس على الساحل السوري.

شبكة تابناک الإخبارية _ أكد مصدر أن الناقلة تحمل مليون برميل من النفط، ذلك في ظل تفاقم ازمة الوقود في سوريا بفعل الحصار والعقوبات الغربية بقيادة واشنطن.

وياتي وصول الناقلة الإيرانية بعد حديث رئيس الحكومة السورية حول وعده بانفراج في أزمة المشتقات النفطية مع نهاية الأسبوع الجاري.

ورفض المصدر تأكيد أو نفي ما إذا كانت الناقلة جزء من أسطول سيصل تباعا.

يذكر أن أحد المواقع المتخصصة بتعقب حركة السفن كان رصد منذ أيام ناقلة إيرانية تتجه نحو بانياس السورية، وقال إن "الناقلة هي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا"