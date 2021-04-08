منسق الشؤون الإنسانية عبر المنصة الإعلامية لحكومة الإنقاذ: المكاشفة حتمية ولا يُسمح بالفساد

استضافت المنصة الإعلامية التي تنظمها وزارة الإعلام لأعضاء حكومة الإنقاذ والمؤسسات والهيئات الحكومية اليوم الثلاثاء، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن طاووس.

شبكة تابناک الإخبارية _ أكد الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ، وزير الإعلام ضيف الله الشامي، أن المنصة معنية بتسليط الأضواء على جهود مجلس الشؤون الإنسانية في الإشراف على أداء المنظمات العاملة باليمن وذلك باستضافة المعنيين للإجابة على الكثير من الاستفسارات التي سيتم طرحها من قبل الصحفيين ومراسلي القنوات التي تعبر عن تساؤلات الشارع عن طبيعة دور المنظمات وعملها ومهامها الإنسانية.

ونوه وزير الإعلام بتفاعل أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية مع المنصة الإعلامية التي تعد منبراً شفافاً للرد على استفسارات الإعلاميين، بما يسهم في إطلاع الرأي العام على طبيعة أداء المنظمات الخارجية سلباً وإيجاباً.

بدوره، أوضح أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية طاووس، أن عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن 462 منظمة تعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية، لتقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني في ظل العدوان والحصار.

وأشار إلى أن حجم التمويلات التي قدمتها المنظمات في مجال العمل الإنساني خلال العام المنصرم، بلغت مليار و220 مليون و472 ألف دولار توزعت على مجالات التدخلات الطارئة والمساعدات النقدية والدعم المؤسسي، وكذا التدخلات المستدامة وبناء القدرات وتعزيز الجوانب التوعوية، ودعم القطاعين الصحي والزراعي.

وكشف أن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية سيتخذ خلال الأيام المقبلة قراراً بإغلاق عدد من المنظمات لمخالفتها للوائح والقوانين المعمول بها في اليمن، لافتاً إلى أنه يتم توزيع المساعدات وفقاً لقاعدة بيانات موثقة ومؤرشفة.

وفي معرض رده على سؤال عن دور مجلس الشؤون الإنسانية في متابعة المنظمات، أكد طاووس أن المجلس يتابع باهتمام طبيعة المساعدات التي تقدّمها المنظمات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي وفي حالة عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يتم سحبها وإتلافها ومسائلة المنظمة واتخاذ الإجراءات بشأنها.

وفيما يخص المنظمات والشركاء المحليين وطبيعة تصنيفها وسنة تسجيلها لدى المجلس، أشار أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية إلى أن عدد المنظمات بلغ 403 منظمات شملت اتحادات وشبكات ومراكز ومنتديات ومنظمات ومؤسسات ونقابات، تم تسجيلها منذ العام 2017 حتى 2020م.

وعن طبيعة الدعم المقدم للجهات الحكومية، أوضح أن إجمالي ما تم تقدّيمه للجهات الحكومية بلغ 589 مليون و939 ألف دولار، توزعت على وزارات الصحة والمياه والتربية والزراعة والعدل والداخلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر وصناديق النظافة والتراث الثقافي وصندوق الرعاية الاجتماعية.

ولفت طاووس إلى أن المجلس قدّم خلال العام 2020م مساعدات لـ815 ألف و849 فرداً موزعين على مخيمات النازحين ومراكز الإيواء في المحافظات.

وتضمنت المنصة الإعلامية تقديم عرض تفصيلي عن طبيعة المساعدات التي قدمتها المنظمات بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.