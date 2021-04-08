النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۲مشاهدات
‍ پ

منسق الشؤون الإنسانية عبر المنصة الإعلامية لحكومة الإنقاذ: المكاشفة حتمية ولا يُسمح بالفساد

استضافت المنصة الإعلامية التي تنظمها وزارة الإعلام لأعضاء حكومة الإنقاذ والمؤسسات والهيئات الحكومية اليوم الثلاثاء، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن طاووس.
رمز الخبر: ۵۰۳۸۰
تأريخ النشر: 07 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ أكد الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ، وزير الإعلام ضيف الله الشامي، أن المنصة معنية بتسليط الأضواء على جهود مجلس الشؤون الإنسانية في الإشراف على أداء المنظمات العاملة باليمن وذلك باستضافة المعنيين للإجابة على الكثير من الاستفسارات التي سيتم طرحها من قبل الصحفيين ومراسلي القنوات التي تعبر عن تساؤلات الشارع عن طبيعة دور المنظمات وعملها ومهامها الإنسانية.

منسق الشؤون الإنسانية عبر المنصة الإعلامية لحكومة الإنقاذ: المكاشفة حتمية ولا يُسمح بالفساد

ونوه وزير الإعلام بتفاعل أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية مع المنصة الإعلامية التي تعد منبراً شفافاً للرد على استفسارات الإعلاميين، بما يسهم في إطلاع الرأي العام على طبيعة أداء المنظمات الخارجية سلباً وإيجاباً.

بدوره، أوضح أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية طاووس، أن عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن 462 منظمة تعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية، لتقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني في ظل العدوان والحصار.

وأشار إلى أن حجم التمويلات التي قدمتها المنظمات في مجال العمل الإنساني خلال العام المنصرم، بلغت مليار و220 مليون و472 ألف دولار توزعت على مجالات التدخلات الطارئة والمساعدات النقدية والدعم المؤسسي، وكذا التدخلات المستدامة وبناء القدرات وتعزيز الجوانب التوعوية، ودعم القطاعين الصحي والزراعي.

وكشف أن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية سيتخذ خلال الأيام المقبلة قراراً بإغلاق عدد من المنظمات لمخالفتها للوائح والقوانين المعمول بها في اليمن، لافتاً إلى أنه يتم توزيع المساعدات وفقاً لقاعدة بيانات موثقة ومؤرشفة.

وفي معرض رده على سؤال عن دور مجلس الشؤون الإنسانية في متابعة المنظمات، أكد طاووس أن المجلس يتابع باهتمام طبيعة المساعدات التي تقدّمها المنظمات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي وفي حالة عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يتم سحبها وإتلافها ومسائلة المنظمة واتخاذ الإجراءات بشأنها.

وفيما يخص المنظمات والشركاء المحليين وطبيعة تصنيفها وسنة تسجيلها لدى المجلس، أشار أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية إلى أن عدد المنظمات بلغ 403 منظمات شملت اتحادات وشبكات ومراكز ومنتديات ومنظمات ومؤسسات ونقابات، تم تسجيلها منذ العام 2017 حتى 2020م.

وعن طبيعة الدعم المقدم للجهات الحكومية، أوضح أن إجمالي ما تم تقدّيمه للجهات الحكومية بلغ 589 مليون و939 ألف دولار، توزعت على وزارات الصحة والمياه والتربية والزراعة والعدل والداخلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر وصناديق النظافة والتراث الثقافي وصندوق الرعاية الاجتماعية.

ولفت طاووس إلى أن المجلس قدّم خلال العام 2020م مساعدات لـ815 ألف و849 فرداً موزعين على مخيمات النازحين ومراكز الإيواء في المحافظات.

وتضمنت المنصة الإعلامية تقديم عرض تفصيلي عن طبيعة المساعدات التي قدمتها المنظمات بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إتفاقية تعاون وتبادل إخباري وتنسيق محتوى بين وكالة أنباء الإمارات ونظيرتها الإسرائيلية
اعتصام لأهالي الطلاب في الخارج أمام المصرف المركزي
الكاظمي يوجه ببذل الجهود لخدمة أبناء ذي قار
نيويورك تايمز: إسرائيل أخطرت واشنطن بأن قواتها ضربت السفينة الإيرانية بالبحر الأحمر
ايران وكازاخستان توقعان على وثيقة للتعاون الثنائي
عراقجي: إذا أصبحت المفاوضات مضيعة للوقت.. فسوف نوقفها
برلماني ايراني: السعودية تشعر بالهلع من قوتنا في المنطقة
روحاني: الجميع في اجتماع فيينا تحدثوا بصوت واحد حول الاتفاق النووي
الادميرال تنكسيري: لن نتوانى لحظة في مسار تعزيز قدراتنا
طهران: لايوجد سوى خطوة واحدة وهي رفع كل اجراءات الحظر
الصحافة اليوم 08-04-2021
عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 08-04-2021
مفاوضات روسية-أمريكية في فيينا بشأن إحياء اتفاق إيران النووي
رئيس الحشد الشعبي يلتقي في موسكو باتروشيف و بوغدانوف
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي باتجاه المنطقة الجنوبية
الصحافة اليوم 07-04-2021
أعمق عملية وصول لحطام سفينة غارقة في التاريخ
إعادة تعويم الجولاني
دقت ساعة التغيير وليس بمقدور أحد إيقافها
مستشار رئيس الجمهورية یتحدث عن أفق تشكيل الحكومة ودور روسيا في لبنان
القوات المسلحة تعلن إستهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط
طهران تؤكد ألا خسائر بشرية بحادثة السفينة "ساويز" وواشنطن تنفي علاقتها والاحتلال يُلمح
علماء يدمجون الطبيعة مع التكنولوجيا من خلال "نباتات الروبوت"
عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 نيسان 2021
كردستان أرض الفن والثقافة والجمال
السلطات الجزائرية توجّه تحذيراً شديد اللهجة إلى الحراك
موجة كبيرة من أسراب الجراد تهدد الأمن الغذائي في كنيا
الدفاع الایرانية: لا نواجه أية مشكلة في تصدير التجهيزات العسكرية
ظريف يبحث مع نظيره القرغيزي عدم الاستقرار في افغانستان وانتشار التطرف والارهاب
لقاح "فخرا" الايراني سيصل مرحلة الإنتاج الوفير في أغسطس المقبل
پرطرفدارترین عناوین
ينبغي على بايدن رفع الحظر دفعة واحدة ان كان يسعى لمفاوضات حقيقية
إدارة بايدن تسعى لأن لا تكون إيران ضمن تحالف يضم روسيا والصين