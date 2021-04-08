النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۷۱مشاهدات
‍ پ

السيسي يحذر مجددا: كل الخيارات مفتوحة إذا تضررنا من سد النهضة

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء تحذيره لإثيوبيا من مغبة الإقدام على الإضرار بحقوق بلاده في مياه النيل، فيما أكدت أديس أبابا مضيها قدما في خطة تعبئة السد، وشددت على رفضها السماح بدخول مراقبين دوليين على خط الأزمة.
رمز الخبر: ۵۰۳۷۹
تأريخ النشر: 07 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ بعد ساعات من إخفاق مفاوضات بشأن سد النهضة في كينشاسا، أكد الرئيس المصري أن الخيارات مفتوحة للرد على أبسط ضرر يلحق بمصر.

وجاء في كلمة للسيسي "أقول للإثيوبيين: لا نريد أن نصل لمرحلة المساس بنقطة مياه لمصر، لأن كل الخيارات مفتوحة".

وكان الرئيس المصري قال في وقت سابق إن أخذ قطرة واحدة من حصة مصر في مياه النيل يعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء، وسيقابله رد مزلزل يؤدي لزعزعة استقرار المنطقة بكاملها.

واليوم الأربعاء، قالت الخارجية المصرية إن اجتماعات كينشاسا -التي انطلقت السبت الماضي- لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق بشأن إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة.

واتهمت إثيوبيا برفض كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر وأيدها السودان لدفع التفاوض، كما قالت إنها رفضت مقترح السودان الذي أيدته القاهرة لتشكيل لجنة رباعية للوساطة.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الجانب الإثيوبي متعنت ويعيق أي جهد، وأن مصر والسودان قدما كثيرا من المرونة في المفاوضات، مشيرا إلى أن القاهرة والخرطوم ستتجهان نحو أطراف دولية.

ويشكل المشروع مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس له في أبريل/نيسان 2011.

ويبنى المشروع على النيل في شمال غرب إثيوبيا قرب الحدود مع السودان، وقد يصبح أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا مع قدرة معلنة من حوالي 6500 ميغاوات.

وتؤكد إثيوبيا أن الطاقة الكهرومائية الناجمة عن السد ستكون حيوية لتلبية حاجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين.

أما مصر -التي تعتمد على النيل لتوفير حوالي 97% من مياه الري والشرب- فترى في السد تهديدا لوجودها.

ويخشى السودان من تضرر سدوده في حال عمدت إثيوبيا إلى ملء كامل للسد قبل التوصل إلى اتفاق.

يشار إلى أن نهر النيل يمثل شريان حياة ويوفر الماء والكهرباء للدول العشر التي يعبرها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
إتفاقية تعاون وتبادل إخباري وتنسيق محتوى بين وكالة أنباء الإمارات ونظيرتها الإسرائيلية
اعتصام لأهالي الطلاب في الخارج أمام المصرف المركزي
الكاظمي يوجه ببذل الجهود لخدمة أبناء ذي قار
نيويورك تايمز: إسرائيل أخطرت واشنطن بأن قواتها ضربت السفينة الإيرانية بالبحر الأحمر
ايران وكازاخستان توقعان على وثيقة للتعاون الثنائي
عراقجي: إذا أصبحت المفاوضات مضيعة للوقت.. فسوف نوقفها
برلماني ايراني: السعودية تشعر بالهلع من قوتنا في المنطقة
روحاني: الجميع في اجتماع فيينا تحدثوا بصوت واحد حول الاتفاق النووي
الادميرال تنكسيري: لن نتوانى لحظة في مسار تعزيز قدراتنا
طهران: لايوجد سوى خطوة واحدة وهي رفع كل اجراءات الحظر
الصحافة اليوم 08-04-2021
عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 08-04-2021
مفاوضات روسية-أمريكية في فيينا بشأن إحياء اتفاق إيران النووي
رئيس الحشد الشعبي يلتقي في موسكو باتروشيف و بوغدانوف
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي باتجاه المنطقة الجنوبية
الصحافة اليوم 07-04-2021
أعمق عملية وصول لحطام سفينة غارقة في التاريخ
إعادة تعويم الجولاني
دقت ساعة التغيير وليس بمقدور أحد إيقافها
مستشار رئيس الجمهورية یتحدث عن أفق تشكيل الحكومة ودور روسيا في لبنان
القوات المسلحة تعلن إستهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط
طهران تؤكد ألا خسائر بشرية بحادثة السفينة "ساويز" وواشنطن تنفي علاقتها والاحتلال يُلمح
علماء يدمجون الطبيعة مع التكنولوجيا من خلال "نباتات الروبوت"
عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 نيسان 2021
كردستان أرض الفن والثقافة والجمال
السلطات الجزائرية توجّه تحذيراً شديد اللهجة إلى الحراك
موجة كبيرة من أسراب الجراد تهدد الأمن الغذائي في كنيا
الدفاع الایرانية: لا نواجه أية مشكلة في تصدير التجهيزات العسكرية
ظريف يبحث مع نظيره القرغيزي عدم الاستقرار في افغانستان وانتشار التطرف والارهاب
لقاح "فخرا" الايراني سيصل مرحلة الإنتاج الوفير في أغسطس المقبل
پرطرفدارترین عناوین
ينبغي على بايدن رفع الحظر دفعة واحدة ان كان يسعى لمفاوضات حقيقية
إدارة بايدن تسعى لأن لا تكون إيران ضمن تحالف يضم روسيا والصين