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الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد الوفيات كورونا خلال الأسبوع الأخير

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصدها ارتفاعًا في عدد الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الأخير.
رمز الخبر: ۵۰۳۷۶
تأريخ النشر: 07 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ أشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي، وخلال الأسبوع الأخير تم تسجيل أكثر من 4 ملايين إصابة جديدة.

وأضاف ان "عدد الوفيات الجديدة ارتفع بنسبة 11% مقارنة بالأسبوع الماضي، وتم تسجيل 71 ألف وفاة جديدة".

وحتى 4 نيسان/أبريل الجاري بلغت حصيلة الإصابات في العالم 130 مليونا و459 ألفا و184 حالة، وحصيلة الوفيات مليونين و842 ألفا و325 حالة.

وبحسب معطيات المنظمة الدولية، فإن نسبة ارتفاع عدد الوفيات في جنوب شرقي آسيا بلغت 46%، وفي الأمريكتين الشمالية والجنوبية 15% وشرقي البحر المتوسط 7% وفي أوروبا 2% خلال الأيام بين 29 آذار/مارس و4 نيسان/أبريل.

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