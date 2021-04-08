أعلن فريق استكشافي أمريكي عن وصوله إلى حطام سفينة غرقت إبان الحرب العالمية الثانية قرب سواحل الفلبين على عمق 6,500 متر تحت سطح البحر فيما وُصف بأنه أعمق عملية وصول لحطام سفينة غارقة في التاريخ.

شبكة تابناک الإخبارية _ نشر فريق شركة كالادان أوشيانيك "Caladan Oceanic" فيديوهات لحطام السفينة الذي تم تصويره خلال عمليتي غطس استغرق كل منها ثماني ساعات الشهر الماضي.

تعداد بازدید : 8 کد ویدیو دانلود الفيلم الأصلي <div id="video-display-embed-code_58790" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/ar/news/play/embed/50367/58790?width=400&height=300"></script></div>

وغرقت السفينة "USS Johnston" في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1944 خلال معركة للبحرية الأمريكية التي سعت لتحرير الفلبين (مستعمرة أمريكية آنذاك) من قبضة القوات البحرية اليابانية وتم تحديد موقع حطامها لأول مرة عام 2019.

وكتب فيكتور فيسكوفو، قائد الغواصة التي توصلت لحطام السفينة، على تويتر قائلاً: ""أكملت للتو أعمق غوص في التاريخ ، للعثور على الحطام الرئيسي للمدمرة يو إس إس جونستون". وتابع: "حددنا موقع ثلثي الجزء الأمامي من السفينة في وضع مستقيم وسليم على عمق 6456 متراً. قام ثلاثة منا عبر غطستين بمسح السفينة وإبداء الاحترام لطاقمها الشجاع".

وبحسب سجلات البحرية الأمريكية، نجا من المعركة 141 فقط من طاقم السفينة البالغ عددهم 327.

كذلك وجدت البعثة الاستكشافية القوس والجسر والجزء الأوسط بالسفينة في حالة جيدة مع رقم هيكلها "557" الذي لا يزال مرئياً.

وعثرت أيضاً على برجي مدفع كامل مقاس خمس بوصات ورفوف طوربيد مزدوجة وعدة مدافع لا تزال في مكانها.