عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 نيسان 2021

العناوين
الأخبار :
- مصرف لبنان يُهدّد: واشنطن قد تستولي على أصولنا رياض سلامة في مذكّرة رسميّة: مصارف المُراسلة تحاصرنا
- تخبّط فرنسي في لبنان: سياسة الجزرة والجزرة
- المبادرة الفرنسيّة الجديدة تتعثّر: برّي والحريري يفضّلان لقاءً موسّعاً
- هل تبرّئ «محكمة تبرئة العملاء» المقدم سوزان الحاج؟
- اعتصام أمام السفارة الفرنسية اليوم
- مصائب النازحين... فوائد: كفالات الأيتام بالدولار والدفع بالليرة!
- ابن سلمان يسترضي عبد الله الثاني: كاد المريب...
البناء :
- فيينا تنتج لجاناً تقنيّة لخريطة طريق العودة للاتفاق… ومالي يؤكد تأجيل ملفات الخلاف
- حزب الله يؤكد أنه شريك مبادرة بري… والطريق سالك ولو ببطء… وحراك عربيّ
- الحريري في بيروت وإلى الفاتيكان… والتدقيق الجنائيّ نحو تمديد المهل
الديار :
- الفاتيكان شديد القلق على لبنان ويدخل مع مصر على خط تأليف الحكومة اللبنانية
- تحديد 9 نيسان مهلة نهائية لتسليم المستندات التي طلبتها Alvarez & Marsal
- 90 الف لقاح هبة من الصين للبنان ومخاوف من "موجة" جديدة بعد العيد
اللواء :
- قطيعة بين عون والحريري.. وشكري يستثني باسيل وحزب الله
_ 100 شخصية لبنانية تناشد ماكرون تجميد أصول "المافيا الحاكمة ".. و مستندات التدقيق بعد تفعيل العقد
الجمهورية :
- الحكومة اجتازت المبادئ إلى التفاصيل.. وفرنـسا لاستنقاذ مبادرتها
النهار :
- رسالة مصرية حاسمة اليوم: الطائف ودعم الحريري
الأنباء :
- البحث مستمر عن "إبرة" التسوية في كومة "التناقضات".. وأداء رسمي واضح للتهرّب من ترشيد الدعم
الاسرار
البناء
- دعت مصادر ماليّة إلى متابعة حركة شخصية مالية عربية مقيمة في لبنان صعد نجمها خلال أعوام التسوية الرئاسيّة وظهرت وراء مشاريع كثيرة في القطاعين العام والخاص ويجري تداول اسمها حالياً كطرف في الأزمة الأردنيّة واحتمال استدعائها للتحقيق بشراكات تربطها بأبرز المتورطين الموقوفين.
- تؤكد تقارير أميركيّة أن فتح الله غولن والأمير حمزة ابن الحسين يمثلان امتداداً لمشروع خليجيّ يشترك فيه ولي العهد السعودي وولي عهد الإمارات لمشاريع تسهم بتوسيع نفوذ الخليج. وتقول التقارير إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حصل على تأييد أميركيّ للمشروعين قام الرئيس جو بايدن بإلغائه.
الجمهورية
- فاجأ أحد الديبلوماسيين البارزين أصدقاء له من بينهم قياديون حزبيون بالإشارة الى وجود مجموعة تتقن نشر السيناريوهات الكاذبة مما يسيء الى المساعي المبذولة على أكثر من مستوى.
- ظهر التناغم واضحاً بين مرجعيتين روحية ونيابية ضماناً لعدم الوصول الى مرحلة تُزكّي النعرات الطائفية والمذهبية.
- إقتصر الإتصال الذي أجراه مسؤول برئيس حزب على الإطمئنان الى صحة الأخير بلا عرض أي مسألة سياسية.
اللواء
- حسب مصادر دبلوماسية عربية، فإن الفرصة المعطاة لتأليف الحكومة بدأت تضيق، ولم يعد أمام المعنيين سوى أسبوع أو أسبوعين على الأكثر؟
- أحيطت الجهات الأمنية علماً بتكاثر عصابات السرقات الموصوفة، مثل قطع الأشجار، وسرقة الثمار الموسمية وبيعها بأسعار مرتفعة داخل وخارج لبنان.
الأنباء
- يُلقي مرجع سياسي بمسؤولية مباشرة على جهتين معنيّتين بالأزمة الراهنة في البلاد.
- كان مستغرباً أن يتوجّه مرجع رسمي إلى إداراتٍ رسمية في الدولة اللبنانية بصيغة بدت كأنه يخاطب جهةً من غير دولة.
النهار
- سجل ارتفاع في أسعار اللحوم اول الأسبوع وعزا متابعون ذلك الى حصر استيراد تلك اللحوم باذونات خاصة يمنحها وزير الزراعة لمجموعة جديدة من التجار تضارب على التجار المعروفين وتتحكم بأسعار السوق .
- ينشغل عدد من المقاولين المتهمين بالفساد في كيفية الاعداد للافادة من مشاريع مقبلة على البلد ولا سيما في إعادة إعمار مرفأ بيروت.
- يلاحظ أن دولة خليجية كان لها تاريخ ديبلوماسي في الأزمات التي عصفت بلبنان غائبة عن هذا الدور على خلفية ترتيب بيتها الداخلي.
- يكثف حزب عريق من إقامة الندوات السياسية والثقافية والصحية وفي كل المجالات عبر مؤتمرات إفتراضية ويستضيف سياسيين وباحثين من كل المشارب السياسية.
المصدر:موقع قناة المنار