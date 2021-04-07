عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 نيسان 2021

العناوين



الأخبار :

- مصرف لبنان يُهدّد: واشنطن قد تستولي على أصولنا رياض سلامة في مذكّرة رسميّة: مصارف ‏المُراسلة تحاصرنا



- تخبّط فرنسي في لبنان: سياسة الجزرة والجزرة

- المبادرة الفرنسيّة الجديدة تتعثّر: برّي والحريري يفضّلان لقاءً موسّعاً

- هل تبرّئ «محكمة تبرئة العملاء» المقدم سوزان الحاج؟

- اعتصام أمام السفارة الفرنسية اليوم

- مصائب النازحين... فوائد: كفالات الأيتام بالدولار والدفع بالليرة!

‫- ابن سلمان يسترضي عبد الله الثاني: كاد المريب...

البناء :

- فيينا تنتج لجاناً تقنيّة لخريطة طريق العودة ‏للاتفاق… ومالي يؤكد تأجيل ملفات ‏الخلاف

- حزب الله يؤكد أنه شريك مبادرة ‏بري… والطريق سالك ولو ببطء… ‏وحراك عربيّ

- الحريري في بيروت وإلى ‏الفاتيكان… والتدقيق الجنائيّ نحو ‏تمديد المهل



الديار :



- الفاتيكان شديد القلق على لبنان ويدخل مع مصر على خط تأليف الحكومة ‏اللبنانية

- تحديد 9 نيسان مهلة نهائية لتسليم المستندات التي طلبتها ‏Alvarez‏ & ‏Marsal‏

‏- 90 الف لقاح هبة من الصين للبنان ومخاوف من "موجة" جديدة بعد ‏العيد

اللواء :

- قطيعة بين عون والحريري.. وشكري يستثني باسيل وحزب الله‎

_ 100 شخصية لبنانية تناشد ماكرون تجميد أصول "المافيا الحاكمة ".. و مستندات التدقيق بعد تفعيل العقد

‎

الجمهورية :

- الحكومة اجتازت المبادئ إلى ‏التفاصيل.. وفرنـسا لاستنقاذ مبادرتها

النهار :



- رسالة مصرية حاسمة اليوم: الطائف ودعم الحريري

الأنباء :

- البحث مستمر عن "إبرة" التسوية في كومة "التناقضات".. وأداء رسمي واضح للتهرّب من ترشيد الدعم

الاسرار

البناء‎



- دعت مصادر ماليّة إلى متابعة حركة شخصية مالية عربية مقيمة في لبنان صعد نجمها خلال أعوام التسوية ‏الرئاسيّة وظهرت وراء مشاريع كثيرة في القطاعين العام والخاص ويجري تداول اسمها حالياً كطرف في الأزمة ‏الأردنيّة واحتمال استدعائها للتحقيق بشراكات تربطها بأبرز المتورطين الموقوفين‎.

- تؤكد تقارير أميركيّة أن فتح الله غولن والأمير حمزة ابن الحسين يمثلان امتداداً لمشروع خليجيّ يشترك فيه ولي ‏العهد السعودي وولي عهد الإمارات لمشاريع تسهم بتوسيع نفوذ الخليج. وتقول التقارير إن رئيس حكومة ‏الاحتلال بنيامين نتنياهو حصل على تأييد أميركيّ للمشروعين قام الرئيس جو بايدن بإلغائه‎. ‎

الجمهورية



- فاجأ أحد الديبلوماسيين البارزين أصدقاء له من بينهم قياديون حزبيون بالإشارة الى ‏وجود مجموعة تتقن نشر السيناريوهات الكاذبة مما يسيء الى المساعي المبذولة على ‏أكثر من مستوى.‏

‏ ‏

- ظهر التناغم واضحاً بين مرجعيتين روحية ونيابية ضماناً لعدم الوصول الى مرحلة ‏تُزكّي النعرات الطائفية والمذهبية.‏

‏ ‏

- إقتصر الإتصال الذي أجراه مسؤول برئيس حزب على الإطمئنان الى صحة الأخير بلا ‏عرض أي مسألة سياسية.‏

اللواء

‎

- حسب مصادر دبلوماسية عربية، فإن الفرصة المعطاة لتأليف الحكومة بدأت تضيق، ولم يعد أمام المعنيين سوى ‏أسبوع أو أسبوعين على الأكثر؟‎



- أحيطت الجهات الأمنية علماً بتكاثر عصابات السرقات الموصوفة، مثل قطع الأشجار، وسرقة الثمار الموسمية ‏وبيعها بأسعار مرتفعة داخل وخارج لبنان‎.



الأنباء



- يُلقي مرجع سياسي بمسؤولية مباشرة على جهتين معنيّتين بالأزمة الراهنة في البلاد‎.‎

- كان مستغرباً أن يتوجّه مرجع رسمي إلى إداراتٍ رسمية في الدولة اللبنانية بصيغة بدت كأنه يخاطب جهةً من غير ‏دولة‎. ‎

النهار



- سجل ارتفاع في أسعار اللحوم اول الأسبوع وعزا متابعون ذلك الى حصر استيراد تلك اللحوم باذونات خاصة يمنحها ‏وزير الزراعة لمجموعة جديدة من التجار تضارب على التجار المعروفين وتتحكم بأسعار السوق .‏

- ينشغل عدد من المقاولين المتهمين بالفساد في كيفية الاعداد للافادة من مشاريع مقبلة على البلد ولا سيما في إعادة ‏إعمار مرفأ بيروت.‏



- يلاحظ أن دولة خليجية كان لها تاريخ ديبلوماسي في الأزمات التي عصفت بلبنان غائبة عن هذا الدور على خلفية ‏ترتيب بيتها الداخلي.‏

- يكثف حزب عريق من إقامة الندوات السياسية والثقافية والصحية وفي كل المجالات عبر مؤتمرات إفتراضية ‏ويستضيف سياسيين وباحثين من كل المشارب السياسية.‏

المصدر:موقع قناة المنار