النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۹مشاهدات
‍ پ

لقاح "فخرا" الايراني سيصل مرحلة الإنتاج الوفير في أغسطس المقبل

أظهرت التقييمات التي أجريناها في المرحلة ما قبل السريرية أن هذا اللقاح يضاهي اللقاحات العالمية المشهورة، وهذا الدليل يجعل لقاح "فخرا" يمتلك نتائج جيدة.
رمز الخبر: ۵۰۳۶۱
تأريخ النشر: 07 April 2021

اعلن مساعد قائد مقر الدفاع البيولوجي في ايران، الدكتور محمد كريمي نيا، ان لقاح "فخرا" المحلي المضاد لكورونا سيصل الانتاج بكميات كبيرة في اغسطس/ آب المقبل.

وفي حوار مع مراسل وكالة فارس قال دكتور كريمي نيا: في الوقت الحاضر، هناك مؤسستان في ايران تنتجان اللقاحات هما رازي وباستور ويعود تاريخ تأسيسهما إلى 100 عام، وعمر هاتين المؤسستين أقدم من العديد من مصنعي اللقاحات في العالم، ويمكن الوثوق بمؤسستي رازي وباستور، الى جانب الشركات المعرفية التي تعمل في مجال انتاج اللقاحات، كما منظمة سبند التابعة لوزارة الدفاع نشطة في مجال علم الأحياء منذ سنوات عديدة واليوم يتم الاستفادة من امكانياتها.

واردف قائلا: في الماضي، كان لدينا عدد محدود من العلماء في مجال انتاج اللقاحات، ولكن اليوم زاد عدد العلماء الشباب في البلاد بشكل كبير ويمكننا القول إننا نتعامل مع العلماء الشباب الذين يمكنهم دعم البلاد في مواجهة من الأمراض المختلفة لعدة عقود.

واضاف: بدأت مجموعة "بركة" في بناء منصات لانتاج لقاحات مختلفة، مما يدل على قوة هؤلاء العلماء أنفسهم، ويتم انتاج جميع اللقاحات وفقًا للمعايير الدولية ولحسن الحظ نجحت جميعها حتى الآن، ونأمل أن نتمكن من تصدير اللقاح ومساعدة الدول الأخرى أيضًا، وفي العام الماضي انضم الينا خبراء جدد وشهدنا تعاونًا ناجحًا في جميع المجالات.

واوضح مساعد قائد مقر الدفاع البيولوجي، ان أفضل السمات المميزة للقاح "فخرا" أن جميع جوانبه إيرانية وبذوره مشتقة من فيروسات من مرضى إيرانيين ، اللقاحات التي ينتجها الفيروس المعطل نشطة ضد الطفرات في الفيروس ما لم يتسبب الفيروس في حدوث طفرة معينة في الفيروس وتغير السلالة بشدة.

وقال كريمي نيا: أظهرت التقييمات التي أجريناها في المرحلة ما قبل السريرية أن هذا اللقاح يضاهي اللقاحات العالمية المشهورة، وهذا الدليل يجعل لقاح "فخرا" يمتلك نتائج جيدة.

ومضى قائلا: لم يكن لاستشهاد العالم الايراني البارز في المجال النووي والدفاعي "محسن فخري زادة" تأثير في استمرار العمل في انتاج هذا اللقاح، فقد تابع هذا الشهيد العظيم هذه القضية بجدية كبيرة حتى أنه تم اتخاذ خطوات كثيرة قبل استشهاد ، والتي كانت أيضًا بسبب بصيرته وحسن إدارته للمشروع، وعلى الرغم من تأثر زملائه باستشهاده إلا أنه لم يحدث انقطاع في العمل كماً ونوعاً، وهم يسعون بجهد أكبر لتقدير جهوده.

واختتم قائلا: سيتم الانتهاء من البنية التحتية لإنتاج لقاح فخره بحلول شهر مايو/ايار، وإذا سارت المراحل السريرية لهذا اللقاح بشكل جيد وتم تقديم التراخيص من قبل وزارة الصحة، فسيصل هذا اللقاح إلى مرحلة الإنتاج الوفير في أغسطس/آب القادم.

يذكر انه تم إجراء أول اختبار بشري للقاح "كوفايران" في يناير/كانون الثاني الماضي، وفي الوقت نفسه، أجرت مؤسسة باستور الإيرانية المرحلتين الأولى والثانية من اللقاح المشترك مع كوبا في كوبا، كما حصلت مؤسسة رازي لأبحاث الامصال واللقاحات على ترخيص لقاح "كوف بارس" من منظمة الغذاء والدواء في شهر مارس/آذار، وبعد ذلك بدأ لقاح "فخرا" بوزارة الدفاع بإجراء اختبار بشري بحقن 4 متطوعين، وبدأ انتاجه بـ جهود العالم الشهيد فخري زادة، ولحسن الحظ استطاع أن ينجح في استكمال المراحل المختبرية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الصحافة اليوم 07-04-2021
عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 نيسان 2021
كردستان أرض الفن والثقافة والجمال
لقاح "فخرا" الايراني سيصل مرحلة الإنتاج الوفير في أغسطس المقبل
الدفاع الایرانية: لا نواجه أية مشكلة في تصدير التجهيزات العسكرية
ظريف يبحث مع نظيره القرغيزي عدم الاستقرار في افغانستان وانتشار التطرف والارهاب
الحكومة الايرانية: لاسبيل أمام اميركا سوى انهاء الحظر
استشهاد معتقل في سجون البحرين جراء الإهمال الطبي
مسؤول اوروبي: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي كان مفيدا
محطة الامارات للطاقة النووية تبدأ انتاج الكهرباء
شمخاني: ايران لاتدخل في اي مفاوضات خارج الاتفاق النووي مهما كانت الظروف
عراقجي: ليس لدينا أي مفاوضات حول الاتفاق النووي، ناهيك عما هو خارج الاتفاق وقضايا أخرى
اجتماع فيينا والموقف الايراني الثابت
اللجنة الاقتصادية البرلمانية تناقش الوثيقة الاستراتيجية بين ايران والصين
طائرات تركية تقصف مواقع "العماليين" في منطقة حدودية بإقليم كوردستان
الصحافة اليوم 06-04-2021
بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن مهمة سرية نفذها في سوريا
قناة إسطنبول توتر المشهد السياسي وأردوغان يرى في موقف الضباط المتقاعدين انقلابا سياسيا
التقدير الأسبوعي:السياسات الأمريكية في منطقة غرب آسيا
نتنياهو يتهم النيابة العامة الإسرائيلية بمحاولة الانقلاب على الحكم
تعرض سفينة نقل إيرانية لاعتداء في البحر الأحمر بواسطة الغام بحرية ألصقت على هيكلها
الخارجية: لا انفراجة فورية في الإتفاق النووي
البوليساريو تطالب بمقعد في الأمم المتحدة
استشهاد امرأة ورجل وإصابة ستة آخرين بينهم أطفال باستهداف قوى التحالف لمنزلهم في صعدة
حفل تخريج لـ40 أسيرًا محررًا من مقاتلي الجيش واللجان الشعبية بذمار
طلبة مكفوفون.. التعليم سماعي من بيتوهم في ظل كورونا
عراقجي يصل فيينا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي غدا الثلاثاء
تظاهرات ليلية مؤيدة لولي العهد السابق حمزة بن الحسين
بدء حملة إلكترونية تضامنا مع معتقلين فلسطينيين بالسعودية
عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 6 نيسان 2021
پرطرفدارترین عناوین
ينبغي على بايدن رفع الحظر دفعة واحدة ان كان يسعى لمفاوضات حقيقية
إدارة بايدن تسعى لأن لا تكون إيران ضمن تحالف يضم روسيا والصين