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مسؤول اوروبي: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي كان مفيدا

انني بصفتي منسقا (لهذا الاجتماع)، سأشدد على الاتصالات المنفصلة في فيينا مع جميع الاطراف المعنيين، بما فيها الولايات المتحدة الاميركية.
رمز الخبر: ۵۰۳۵۶
تأريخ النشر: 07 April 2021

اكد مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي و رئيس اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا"، ان اجتماع اللجنة في فيينا اليوم الثلاثاء كان ايجابيا.

ولفت مورا في تغريدة له عقب ختام الجولة الاولى من هذه المباحثات، بان "هناك اتفاق وارادة لتبني عملية دبلوماسية مشتركة عبر تشكبل فرقين فنيين في مجال تنفيذ التعهدات النووية والغاء الحظر".

واضاف المسؤول الاوروبي: انني بصفتي منسقا (لهذا الاجتماع)، سأشدد على الاتصالات المنفصلة في فيينا مع جميع الاطراف المعنيين، بما فيها الولايات المتحدة الاميركية.

وانتهت الجولة الاولى من مباحثات الاجتماع الثامن عشر للجنة الاتفاق النووي المشتركة، قبل ساعات قليلة في العاصمة النمساوية فيينا، عبر الاتفاق على مواصلة هذه المفاوضات على مستوى الخبراء.

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