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شمخاني: ايران لاتدخل في اي مفاوضات خارج الاتفاق النووي مهما كانت الظروف

كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ردا على تصريحات المبعوث الأميركي الخاص لإيران ان ايران لن تدخل في اي مفاوضات خارج الاتفاق النووي مهما كانت الظروف .
رمز الخبر: ۵۰۳۵۴
تأريخ النشر: 07 April 2021

كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ردا على تصريحات المبعوث الأميركي الخاص لإيران ان ايران لن تدخل في اي مفاوضات خارج الاتفاق النووي مهما كانت الظروف .

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، غرد مساء يوم (الثلاثاء) ردًا على تصريحات المبعوث الاميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، الذي قال إن بلاده ستسعى إلى اتفاق أطول مع إيران. بعد العودة إلى الاتفاق النووي وكتب يقول سواء كانت لدى أوروبا الإرادة أو القدرة على إقناع الولايات المتحدة برفع جميع الحظر دفعة واحدة وبالعودة إلى التزاماتها ام لا، فلن تكون هناك إمكانية لدخول إيران في مفاوضات خارج اطار الاتفاق النووي مهما كانت الظروف.

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