اختتام الجولة الأولى من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.. وطهران تؤكد: لا مفاوضات مع أمريكا

انتهت الجولة الاولى من الاجتماع الـ18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا، بالاجماع على مواصلة هذه المفاوضات وعقد لقاءين على مستوى الخبراء.

شبكة تابناک الإخبارية _ اعتبر رئيس الوفد الايراني المفاوض نائب وزير الخارجية عباس عراقجي رفع الحظر الاميركي بأنه الخطوة الأولى والأكثر ضرورة لإحياء الاتفاق النووي، وقال ان إيران مستعدة تمامًا لتعليق إجراءاتها التعويضية النووية بمجرد رفع الحظر والتحقق منه، والعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي وتنفيذه.

وأوضح ان محادثات الخبراء بفيينا ستبحث الإجراءات التقنية المرتبطة برفع العقوبات والإجراءات النووية.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية ان أي ممثل للولايات المتحدة لن يحضر اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي او اجتماعات الخبراء في فيينا ولن تكون هناك محادثات مباشرة او غير مباشرة مع الجانب الاميركي.

وأكدت طهران مجددا في بيان، انه لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة على جدول أعمال الوفد الإيراني، وستكون المفاوضات فقط في إطار الاتفاق وبحضور ممثلين عن إيران ودول "4+1".

وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني غرّد بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مؤكداً ان إيران وتحت اي ظرف من الظروف لن تشارك في مفاوضات خارج نطاق الاتفاق النووي.

وجاء في التغريدة، "أنه بغض النظر عما إذا كان الأوروبيون يريدون أو يستطيعون إقناع امريكا بالغاء الحظر المفروض على إيران دفعة واحدة، فإن إيران لن تشارك تحت اي ظرف من الظروف في مفاوضات خارج نطاق الاتفاق النووي".

وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، قد وصل مساء الاثنين الى فيينا لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع مجموعة "4+1".

وقال عراقجي في تصريح بعد وصوله فيينا، "إن ما نتابعه في اجتماع اللجنة المشتركة مبني تماما على المواقف الحاسمة للبلاد والمعلنة مرارا من قبل قائد الثورة الاسلامية والمسؤولين".