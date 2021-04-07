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رئيس كيان الاحتلال يكلف نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة

كلّف رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة بعد مشاورات أجراها الاثنين مع الأحزاب.
رمز الخبر: ۵۰۳۴۳
تأريخ النشر: 06 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ أوضح ريفلين في كلمة له ببث مباشر، من ديوانه أنه لا يوجد أي مرشح لديه فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة، وعلى الرغم من ذلك فأنه أعلن عن تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة بحسب ما ينص عليه القانون، لافتا إلى أنه لو كانت لديه صلاحيات لقام بإرجاع التكليف إلى جمهور الناخبين مباشرة.

ويأتي ذلك بعد أن اجتمع ريفلين، أمس الإثنين، مع ممثلي الكتل البرلمانية الـ13 التي دخلت الكنيست الـ24، وشهدت المشاورات التي أجراها ريفلين مع الأحزاب السياسية الفائزة بالانتخابات، لتحديد شخصية المكلف بتشكيل الحكومة، تأزما واضحا.

ولم تتمكن أي من الأسماء المطروحة من الحصول على الأغلبية اللازمة، حيث حصل نتنياهو على توصية 52 عضو كنيست، فيما حصل رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على دعم 45 عضوا.

وبحسب إعلان ريفلين، سيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي. وإذا لم ينجح، فمن المحتمل أن يحصل على تمديد لمدة أسبوعين تنتهي في 18 أيار/ مايو المقبل.

وبحال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، سيكون ريفلين أمام خيارين، بإمكانه منح التفويض لمرشح آخر والسماح له بالمحاولة لمدة 28 يوما غير قابلة لتمديد تنتهي في 16 حزيران/ يونيو المقبل. والخيار الآخر، هو إعادة التفويض إلى الكنيست.

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