النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۶۴مشاهدات
‍ پ

السودان..أول جلسة مفاوضات بين الحكومة وحركة الحلو في 25 أيار المقبل

أعلن توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، أن أول جلسة للتفاوض بين وفدي الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية – شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو ستعقد في 25 أيار / مايو المقبل.
رمز الخبر: ۵۰۳۳۵
تأريخ النشر: 06 April 2021

شبكة تابناک الإخبارية _ قال المستشار توت قلواك، في تصريحات صحفية عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه رئيس مجلس السيادة مع رئيس "الحركة الشعبية – شمال" عبدالعزيز الحلو، بمدينة جوبا مؤخرا، أرضى جميع الأطراف.

وأشار إلى الدور الكبير الذي لعبه وفد الحكومة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضوية عضوي المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، في التوصل إلى اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأوضح قلواك، أن اللقاء تطرق إلى قضايا السلام والاستقرار والملفات المتصلة باتفاق جوبا لسلام السودان، وسير عمليات تنفيذه، لافتا إلى أن اللقاء استعرض كل خطوات التنفيذ بدءا من تكوين الحكومة الانتقالية وأجهزتها ومجلس السيادة.

وأضاف أن هناك لجانا تقوم حاليا بمعالجة القضايا المتصلة بالحكم الإقليمي وتعيين الحكام، بجانب متابعة مسار تنفيذ الترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أن اجتماعا مشتركا سيلتئم بين الوساطة والأطراف الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان.

وقال إن اللقاء مع البرهان، تطرق إلى ملف شرق السودان، والذي يتطلب جلوس كل أهل الشرق وحوارهم من أجل التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع المكونات في شرق السودان حتي يتحقق الأمن والاستقرار في الاقليم.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق لمساري الشمال والوسط، وبحث القضايا المتصلة بمعالجة بعض التحديات التي تواجه المسارين خاصة فيما يتعلق بتقسيم الثروة.

وأكد رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، استعداد اللجنة لاستكمال مسيرة السلام في السودان، لافتا إلى أن رئيس حركة "جيش تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور، يجري حاليا مشاورات مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بجوبا، حول رؤيته بشأن كيفية التفاوض مع حكومة السودان.

وأعرب عن أمله في أن تكلل كل هذه الجهود بتحقيق السلام، باعتبار أن السلام والاستقرار في السودان يمثلان سلاما واستقرارا لدولة جنوب السودان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
القوات المسلحة تعلن إستهداف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط
مستشار رئيس الجمهورية یتحدث عن أفق تشكيل الحكومة ودور روسيا في لبنان
دقت ساعة التغيير وليس بمقدور أحد إيقافها
تعرض سفينة نقل إيرانية لاعتداء في البحر الأحمر بواسطة الغام بحرية ألصقت على هيكلها
فصائل المقاومة تستنكر قرار لجنة الانتخابات باستبعاد الأسير حسن سلامة
اختتام الجولة الأولى من مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي.. وطهران تؤكد: لا مفاوضات مع أمريكا
رئيس كيان الاحتلال يكلف نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة
كيف تحل مشكلة مثل محمد بن سلمان؟
استشهاد مقدسي وإصابة زوجته برصاص الإحتلال شمال غرب القدس
تونس ..افتتاح مركز تلقيح ثان في بن عروس
السودان..أول جلسة مفاوضات بين الحكومة وحركة الحلو في 25 أيار المقبل
مسيرة مطالبة بالإفراج عن السجناء تجوب شوارع الدراز
الخارجية: لا انفراجة فورية في الإتفاق النووي
قناة إسطنبول توتر المشهد السياسي وأردوغان يرى في موقف الضباط المتقاعدين انقلابا سياسيا
بدء حملة إلكترونية تضامنا مع معتقلين فلسطينيين بالسعودية
الصحافة اليوم 06-04-2021
بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن مهمة سرية نفذها في سوريا
قناة إسطنبول توتر المشهد السياسي وأردوغان يرى في موقف الضباط المتقاعدين انقلابا سياسيا
التقدير الأسبوعي:السياسات الأمريكية في منطقة غرب آسيا
نتنياهو يتهم النيابة العامة الإسرائيلية بمحاولة الانقلاب على الحكم
الخارجية: لا انفراجة فورية في الإتفاق النووي
استشهاد امرأة ورجل وإصابة ستة آخرين بينهم أطفال باستهداف قوى التحالف لمنزلهم في صعدة
حفل تخريج لـ40 أسيرًا محررًا من مقاتلي الجيش واللجان الشعبية بذمار
تعرض سفينة نقل إيرانية لاعتداء في البحر الأحمر بواسطة الغام بحرية ألصقت على هيكلها
البوليساريو تطالب بمقعد في الأمم المتحدة
طلبة مكفوفون.. التعليم سماعي من بيتوهم في ظل كورونا
عراقجي يصل فيينا للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي غدا الثلاثاء
تظاهرات ليلية مؤيدة لولي العهد السابق حمزة بن الحسين
بدء حملة إلكترونية تضامنا مع معتقلين فلسطينيين بالسعودية
استشهاد مقدسي وإصابة زوجته برصاص الإحتلال شمال غرب القدس
پرطرفدارترین عناوین
ينبغي على بايدن رفع الحظر دفعة واحدة ان كان يسعى لمفاوضات حقيقية
إدارة بايدن تسعى لأن لا تكون إيران ضمن تحالف يضم روسيا والصين